Pedro Cepedal: “La poesía tiene que buscar un poso de trascendencia”

Pedro Cepedal (Málaga, 1991) se proclamó ganador del último certamen de Ucopoética y, como tal, participará en la sesión Cosmoversos de este miércoles junto a Alejandro López Andrada, en esa simbiosis de voces emergentes y voces consagradas que suma esta edición del festival de poesía en Córdoba. Además, una selección de sus poemas será publicada en una antología que verá la luz próximamente.

“Es la primera vez que recito en un evento tan importante”, dice satisfecho el ganador de Ucopoética, muy emocionado a la hora de hablar sobre este regalo que le ha brindado el concurso y que es participar en uno de los festivales de poesía referentes a nivel nacional e internacional. El joven describe con estos adjetivos su inminente puesta en escena: “Contento, nervioso, emocionado y con muchas ganas”.

Cuando le preguntan sobre su estilo a la hora de crear poesía y de los comentarios que describen su obra como “poesía al margen de los discursos habituales”, el autor explica que “la poesía tiene que buscar un poso de trascendencia.Yo no estoy muy de acuerdo con la poesía inmanente, lo que yo llamo reportaje de escribir versos sobre los últimos discursos, veo que esos relatos caducan”. El autor tiene como fuente de inspiración clara “un impulso estético, el arte. Mi poesía es muy visual, presenta una imagen muy plástica, casi con técnicas cinematográficas. Simplemente busco nuevas maneras de plasmar”.

El joven poeta ha realizado una selección de entre ocho y diez poemas para recitar de memoria, debido a un problema en la vista que le dificulta leer los poemas sobre el papel y prefiere realizarlo de esta forma. Y, sobre ello, sobre su problema de visión, el autor explica su forma de crear: “Nunca he escrito poemas directamente sobre sentirme mal, o que dé pena o lástima. No me gusta que nadie se compadezca y no voy a ser yo el primero. Lo que sí me gusta es el ”juego“, tengo un par de poemas sobre ese juego para intentar mostrar otra manera de ver”.

Sus poemas en Cosmoversos este miércoles ante el público se dividirán en dos fases: “La primera parte posee una especie de corte quizás inspirado en los ”clásico“ que podría decir que una de las fuentes de inspiración ha sido un viaje que realicé a Grecia este año. Y la segunda parte tiene un estilo mucho más desenfadado”.

La cita con el autor, que también ha participado en el primer curso de escritura creativa de la Universidad de Córdoba, es este miércoles a las 19:00 en la Sala Orive.