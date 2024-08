Almuzara publica 'Código bestseller': ¿Por qué 'El Código da Vinci' fue un superventas?

Berenice, el sello propiedad de la editorial cordobesa Almuzara, traduce al español Código bestseller. Anatomía de una novela de éxito, de Jodie Archer y Matthew L. Jockers.

¿Es posible saber con antelación qué libros se convertirán en auténticos pelotazos literarios? Para poder predecir acontecimientos, debemos ser capaces de detectar patrones que se repitan, algo que según los autores de este libro es trabajo de un crítico literario o un investigador. ¿Cómo formar parte del club de lo cien millones de libros vendidos? ¿Qué sucedería si hubiera un algoritmo que pudiera revelar un ADN secreto de los libros que más se van a vender, con independencia de su género? ¿Y si el éxito de autores que venden millones de libros en todo el mundo no fuera una cuestión tan aleatoria como se nos puede antojar? ¿Y si supiera, con solo analizar las palabras, por qué junto a reconocidos bestsellers como John Grisham y Danielle Steel, otros autores como Junot Diaz, Jodi Picoult y Donna Tartt tienen referencias de éxito en todas sus páginas? El algoritmo existe. El enigma ha sido descifrado y el ensayo Código bestseller. Anatomía de una novela de éxito aporta nuevas claves sobre cómo funciona la ficción y por qué leemos. ¿De qué debe escribir un autor para ser un superventas? Según este guarismo, de lo que sabe, esto es, de lo que ha vivido, la profesión que ha ejercido, sus pasiones. En el caso de Grisham y Steel, por ejemplo, ese patrón debe ocupar de media un tercio de su libro, mientras que los otros dos tercios han de dedicarlos a otros temas, los que deseen.

The New York Times publica la lista de los libros más vendidos desde 1931 y, aunque no está exenta de polémica, como cualquier selección, en el fondo, continúa siendo una referencia literaria. Tomando como base ese listado casi centenario, dos investigadores, Jodie Archer y Matthew L. Jockers, han estudiado más de 20.000 características (por ejemplo, los signos de exclamación, de los que recomiendan que no se abuse, o los artículos «él/ ella»), que finalmente redujeron a 2.000 “que eran útiles para diferenciar entre historias que todo el mundo parece querer leer y aquellos libros que tienen más probabilidades de seguir interesando a un reducido sector de la población”, escriben. El algoritmo tiene un 80 por ciento de fiabilidad sobre el éxito de ventas de un libro, capaz de auparse a la lista de The New York Times.

No estamos ante un manual ni que va a hallar, quien tenga la intención de escribir un libro que se convierta en bestseller las claves para ello, pormenorizadas y debidamente explicadas y detallas. No hay fórmulas mágicas. ¿Cuántas veces un autor usa palabras como «un/ una», «el/la», «en», «ella»? ¿Con qué frecuencia se vale de puntos y signos de exclamación? ¿Cuántos adverbios emplea un escritor? ¿Es tan importante a la hora de que se venda un libro su entorno geopolítico? ¿Es el sexo una trama imán para conseguir el éxito más rápidamente? La respuesta, aunque parezca increíble, es no. Ni el sexo, ni las drogas, ni el rock and roll: “Si tomamos una sección transversal de casi cinco mil novelas — de las cuales, solo quinientas son bestsellers— y calculamos la presencia de quinientos temas diferentes en todas ellas, la proporción del total que trata sobre el sexo es aproximadamente una milésima de porcentaje. Si luego calculamos el contenido de las novelas más vendidas (luego explicaremos cómo), la fracción dedicada al sexo baja al 0,0009 %”, explican.

Los autores sostienen que no solo se pueden explicar e identificar los mega-éxitos, sino que han construido el algoritmo para demostrarlo y así han desarrollado un modelo que analiza temas, trama, estilo y personajes para explicar por qué algunos libros atrapan al lector casi desde la primera página.

Jodie Archer ha sido editora de Penguin Inglaterra antes de cursar el programa de doctorado en inglés de la Universidad de Stanford. Después de obtener su doctorado, trabajó en Apple como líder de investigación en literatura. En la actualidad se dedica por completo a la escritura. Matthew J. Lockers ha sido cofundador del Laboratorio Literario de la Universidad de Stanford, en Silicon Valley. Su aportación en el campo de las humanidades digitales ha sido destacada por The New York Times y Los Ángeles Review of Books, entre otros medios. Es Profesor Asociado de Inglés en la Universidad de Nebraska, en Lincoln.