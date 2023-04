El Jardín de Cervezas Alhambra vuelve al cine Fuenseca entre abril y mayo

El Jardín Cervezas Alhambra, una iniciativa cultural y gastronómica que sorprendió al público cordobés el pasado año, volverá a celebrarse en la capital coincidiendo con el Mayo Festivo y, más concretamente, en el Cine Fuenseca, el mismo emplazamiento que acogió la primera edición.

Según ha comprobado este periódico, la segunda edición de Jardín Cervezas Alhambra tendrá lugar entre el 25 de abril y el 14 de mayo, con lo que amplía el número de días en el que estará abierto este espacio en el Fuenseca, donde habrá una variada programación de actividades como catas, experiencias gastronómicas exclusivas, talleres de artesanía, íntimos acústicos o sesiones de disc jockeys.

Este mismo lunes ha arrancado la temporada de primavera con la instalación del jardín en Murcia, desde donde viajará a Córdoba. El año pasado, Jardín Alhambra abría de 19:00 a 23:00 horas de lunes a viernes y de 13:00 a 00:00 horas sábados y domingos. Este año, pilla el puente de las Cruces de Mayo y todo el concurso de Patios, con lo que la apuesta de la cervecera es más alta.

La programación gastronómica y musical aún no se ha desvelado, aunque algunos artistas ya han incluido el Cine Fuenseca en su agenda de conciertos coincidiendo con la estancia de Jardín Alhambra. Es el caso de Mr Kilombo, Travis Birds o Tomás de Perrate.

