El fotógrafo cordobés Alfonso Roldán se alza con un premio en Argentina con 'Carnívora'

Desde Córdoba hasta Argentina. El fotógrafo cordobés Alfonso Roldán ha obtenido el primer premio en el concurso Reino Vegetal del medio argentino FotoRevista. En este certamen participaron 830 obras de 147 autores diferentes. La fotografía premiada, Carnívora, fue tomada en el Parque Natural Sierra de Grazalema y retrata a un pino español, o Drosophyllum lusitanitum, una planta insectívora endémica del sur de España, Portugal y el norte de Marruecos.

Además de fotógrafo en la Diputación de Córdoba, Roldán es licenciado en Biología y realiza fotos “de naturaleza principalmente, sobre todo de fauna”. Su afición por la fotografía de naturaleza comenzó desde muy joven. “De pequeño, me compré una cámara y me empezó a gustar tomar fotos de la naturaleza”, explica, añadiendo que desde niño se interesó por la naturaleza al ver “documentales como los de Félix Rodríguez de la Fuente y porque a mis padres también les gustaba”.

En relación a la instantánea con la que ha ganado el concurso del medio argentino, señala que cuando encontró “esta planta”, le pareció “curiosa por la forma y porque segrega unas gotas pegajosas que cuando los insectos se posan, hace que se queden pegados”, comenta, asegurando que estuvo “buscando una composición original y experimentando con distintos ángulos, ya que en fotografía de flora es difícil innovar, por la inmovilidad de las plantas”.

Es la tercera vez que el fotógrafo cordobés participa en este concurso mensual organizado por el medio argentino, obteniendo siempre un lugar en el podio. En las dos anteriores consiguió el tercer puesto, y en una de las ediciones del año pasado, sobre fauna, otro primer puesto. “Se trata de un concurso curioso porque retransmiten los resultados en directo en Youtube”, explica.

Roldán ha obtenido más de 100 premios en concursos de todo el mundo. “A partir de 2021, decidí presentarme a internacionales y he ganado premios en Bulgaria, Inglaterra y Francia”, comenta. Sin embargo, considera que el mayor de los premios que ha ganado es la V Liga Andaluza de Fotografía, donde consiguió el primer puesto tanto en la categoría de naturaleza como en la clasificación general.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!