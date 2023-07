El Festival de la Guitarra abre sus puertas este viernes al flamenco y al jazz

La edición número 42 del Festival de la Guitarra de Córdoba acoge en su segundo día de programación el flamenco y la guitarra clásica, sumado al cantante de jazz estadounidense, Gregory Porter.

El Gran Teatro será testigo del espectáculo La Confluencia de los creadores Rafael Estévez y Valeriano Paños, quienes han realizado una nueva lectura de la raíz de los códigos flamencos. Estos artistas se unieron en 2003 y han conseguido crear un mundo propio a raíz de multitud de estilos, aunando tradición y vanguardia. Este trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación.

Este espectáculo reúne sobre el escenario a ocho hombres que encarnan diferentes perfiles a los que acompaña la música original de Claudio Villanueva. La Confluencia es una coproducción con el Centro Coreográfico Canal de la Comunidad de Madrid y el Instituto Andaluz de Flamenco de la Junta de Andalucía.

Simultáneamente, aunque desde el teatro Góngora, el guitarrista clásico Álvaro Toscano ofrece su concierto Vistas al mar. Un programa que incluye cinco piezas en las que el intérprete reconoce un recorrido “a orillas del Mediterráneo”. El guitarrista ha recibido más de una veintena de premios internacionales y premios del público. Su repertorio incluye música desde el Renacimiento hasta la actualidad y se especializa en la música de cámara. Ha ofrecido hasta 80 conciertos en solitario en Europa y Estados Unidos.

De este país es el cantante de jazz que podrán escuchar en el teatro de la Axerquía, Gregory Porter. Un concierto único en España dentro de su gira europea. A sus 40 años recibió el reconocimiento del mundo del jazz. Saltó a la fama con su nominación al Grammy como Mejor Álbum Vocal de Jazz, galardón que obtuvo tres años más tarde y repitió en 2017.

En las instalaciones de este mismo teatro tendrá lugar en la mañana de este viernes el curso que imparte la bailaora y coreógrafa Olga Pericet, Baile y cante. El baile por abandolaos y seguiriyas, palos de los que se estudiarán variaciones y fragmentos coreográficos. Esta artista ha colgado el cartel de aforo completo. Pericet recibió en 2018 el Premio Nacional de Danza en la modalidad de Interpretación

