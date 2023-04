El escultor Noé Serrano presenta en Córdoba su trabajo para ‘El exorcista del Papa’

El escultor cordobés Noé Serrano ofrecerá este sábado una charla sobre su trabajo en la película El exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe, y que se estrena en cines este jueves. Serrano ha participado como técnico de maquillaje y efectos especiales en esta película, dirigida por Julius Avery.

Lo ha hecho como parte del equipo artístico y técnico del británico Tristan Cornelius Versluis, un reputado especialista en maquillaje y efectos tradicionales, con el que Serrano también ha trabajado en películas como The Batman (Matt Reeves, 2022) o Men (Alex Garland, 2022) y series como Miércoles (Tim Burton, 2022) o The peripheral (Vincenzo Natali, 2022).

La asociación de estos dos creadores parece asentada, con el equipo trabajando entre España y donde quiera que les llamen para trabajar. Su última aventura es justo El exorcista del Papa, que se estrena en los cines cordobeses y de toda España este jueves, impulsada por el carisma de Russell Crowe y por el trabajo de efectos especiales a la vieja escuela, evitando al máximo el CGI.

Así, aprovechando el trabajo de Serrano en el film, el sábado 15 de abril a las 20:00, los cines de El Tablero de Córdoba ofrecerán un pase exclusivo en el que el escultor cordobés introducirá algunos aspectos de la película. Además, los asistentes podrá ver en directo uno de los trabajos realizados por el equipo de efectos especiales de maquillaje del taller de Tristan Versluis.

