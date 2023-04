Un cuarteto de cuerda actuará en un escenario insólito: la Estación de Autobuses de Córdoba

El cuarteto de cuerda de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA) ofrecerá un concierto gratuito el próximo 11 de abril en la entrada de la Estación de Autobuses de Córdoba para celebrar el inicio de la gestión del Grupo Vectalia.

Este cuarteto conocido como Vibrato String Quartet UA interpretará piezas de diferentes estilos y compositores, que van del clasicismo vienés al tango argentino. Los asistentes podrán disfrutar de un diverso repertorio que contará con el Adagio en sol menor del italiano Albinoni, Rumanian Folk dances del húngaro Béla Bartók o Por una cabeza del argentino Carlos Gardel.

La colaboración entre la Orquesta Filarmónica y el Grupo Vectalia tiene como objetivo promocionar la cultura y el talento joven. Con la firma del convenio han conseguido crear dos nuevos grupos de cámara, el ya mencionado Vibrato String Cuartet y el quinteto Maestoso Brass Ensemble. Con estas agrupaciones buscan promocionar la cultura y el talento.

Desde Grupo Vectelia aseguran que su principal intención es estimular a los jóvenes a mejorar su formación musical y contribuir a lograr sus metas. Además, ayudan a la divulgación de la música clásica entre el público y ofrecen más oportunidades de mostrar su talento a los jóvenes promesas musicales.

Con sede en Alicante, presencia a nivel nacional y más de cien años de experiencia, el Grupo Vectalia cuenta con una plantilla de más de 4.500 trabajadores y una importante cartera de clientes, tanto privados como de administraciones públicas.

Especializado en la movilidad y los servicios, ha logrado diversificarse en los últimos años hasta tener una amplia oferta de servicios. Inició su actividad empresarial fundando sociedades relacionadas con la gestión de la movilidad urbana en diferentes ciudades. En los últimos años se ha diversificado a través de la constitución de empresas y mercantiles que engloban: estaciones de autobuses, estaciones de servicio, aparcamientos, estacionamientos regulados y diversas actividades vinculadas a la movilidad.

Por otro lado, en el área de servicios y en otros sectores del Grupo Vectalia se han constituido diversas empresas especializadas en limpieza, mantenimiento, seguridad, jardinería, así como publicidad, eventos, restauración, catering, explotaciones agrarias y bodegas.

Pamplona, Palma de Mallorca, Santa Pola, Teruel, Alicante o Alcoy, a la que se suma la de Córdoba son las estaciones de autobuses que gestiona Vectalia, las cuales, son un punto de encuentro para el comercio, el ocio o la restauración, y un escenario para la cultura. En algunas de las estaciones, son frecuentes las actividades como exposiciones o encuentros culturales.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!