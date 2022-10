Un finde cargado de citas con el Festival Internacional de Juegos, Qurtubajazz y un homenaje al bailaor cordobés José Barrios

El Gran Teatro de Córdoba acogerá este sábado un homenaje al bailaor cordobés José Barrios, fallecido en 2020, para darle las gracias por todo su legado. En el espectáculo, Gracias José Barrios, participarán al baile Ana González, Carmen La Talegona, Eva Varela, José Antonio Jurado, Manuela López, Paco Berbel, Rubén Puertas y Virginia Muñoz. Por otro lado, Isaac Muñoz, a la guitarra; Luis Dorado a la percusión; Víctor Guadiana, al violín; Diego Villegas con instrumentos de viento y Juan José Piedra al piano. Al cante: Sara Corea, Ana Mª Ramón y Caridad Vega (cante). En este espectáculo se entremezclarán otros de Barrios como Reditum, Clásico, Córdoba, Vino Amargo, Algarabía o Aquellos ojos verdes.

A partir de este viernes y durante diez días, Córdoba celebra la 17ª edición del Festival de la Creación Joven Eutopía 2022, promovido por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Eutopía es el festival de creación joven por excelencia en Andalucía y desde hace años facilita que las nuevas generaciones desarrollen su creatividad. Esta décimo séptima edición contará con 25 actividades de distintas disciplinas que irán destinadas a jóvenes a partir de 18 años. Las actividades son gratuitas pero se requiere inscripción previa. En este enlace puedes conocer todas las actividades.

La octava edición de Qurtubajazz continúa este fin de semana después de dar el pistoletazo de salida este jueves. Este viernes, el Teatro Góngora celebrará el directo del trompetista David Pastor y el saxofonista Francisco Blanco Latino, acompañados por el batería Tico Porcar y el contrabajista Massimiliano Rolff.

Este sábado, Qurtubajazz se desplazará hasta la Sala Orive, donde se estrenará el espectáculo Three Royals - 40’s: Mujeres & Jazz, escrito y dirigido por Máximo Ortega y que cuenta con la cantante Ana de Lois, la actriz Marga González y la pianista Martina Mollo.

El tardeo comienza los viernes y que mejor opción que hacerlo en Botanic y en Florida 38. El grupo Arroz con frijoles amenizará la tarde en Botanic a partir de las 17:00 y Gamberrock hará lo propio en Florida 38 a partir de las 17.30. En ambos locales se podrá degustar la carta gastronómica del chef Kisko García como previa a los espectáculos.

El humorista Comandante Lara pasará este sábado por el Palacio de Congresos de Córdoba con su espectáculo A toda costa. Debido al lleno en el pase de las 17:15, Comandante Lara actuará también a las 20:00. El gaditano es uno de los cómicos más apreciados de su tierra, Jerez de la Frontera, aunque la ambición del artista andaluz no se quedó ahí, por eso ha sabido explotar a la perfección todos los recursos para abrirse camino también en el resto de la geografía española. “Tiene cara de serio, pero Luis Lara ha sido, entre otras cosas, el creador del Curso Dandalú, que tras más de diez años sus seguidores todavía recuerdan con nostalgia”, destacan desde la promotora Riff Music.

Por su parte, Ruidos es especialista en imitar infinidad de ruidos que se pueden escuchar en la vida cotidiana, de ahí su nombre. Natural de Chiclana de la Frontera, cerrajero de profesión y humorista “de toda la vida”, por lo que le avala la gracia gaditana a la cual hace honor. El maestro del monólogo Jesús Tapias “saca lo mejor de las tonterías cotidianas y demás historietas humorísticas, combinando todo ello con imitaciones y chistes”.

Tras dos años de evento digital, este finde vuelven al Palacio de la Merced de Córdoba el Festival Internacional de Juegos de Córdoba más grande de la historia. Del 14 al 16 de octubre, la asociación cultural cordobesa Jugamos Tod@s organiza la 17ª edición de este festival abierto al público y a la sociedad.

El invitado especial de este año es Jean-Louis Roubira, autor que ha vendido más de 11 millones en el mundo de su famoso juego DiXit. Habrá también una exposición homenaje a Alex Randolph (1922-2004), un autor de juegos de mesa, de vida viajera, cosmopolita y multicultural; en el año del centenario de su nacimiento.

Más de 40 editoriales de juegos presentarán sus novedades y harán jugar al público asistente, repartidas por todos los espacios del Palacio de la Merced y la carpa adyacente.

La historia del naúfrago Robinson Crusoe, escrita por Defoe, llegará este domingo al Teatro Góngora en un adaptación de la compañía Markeliñe para familias en un ejemplo de teatro visual, gestual y divertido, característico de la compañía vasca y premiado además en FETEN 2020 a la Mejor Música. El protagonista de la obra lucha con optimismo por sobrevivir en una isla desierta y en soledad, una historia de aventuras que viene a mostrar a los más pequeños valores como la superación, la adaptación como fórmula de supervivencia, la inventiva y el desarrollo personal.

Para los próximos días, la programación de Teatro Avanti contempla los siguientes espectáculos y que forman parte del Festival de Teatro Musical Español: la comedia musical Solitarias de estreno, Orejas de mariposa y El secreto del árbol.

Córdoba celebrará este fin de semana el I Festival de Teatro Musical Español, iniciativa pionera impulsada por la Plataforma Española de las Artes del Espectáculo y en la que Avanti y el Teatro Duque de Rivas de Córdoba serán los lugares en los que se representen las obras. Además de los espectáculos que podrán verse en el teatro de María Auxiliadora durante estos días, este viernes, en el Teatro Duque de Rivas se representará Taller de corazones.

En este mismo teatro, pero el sábado, podrá verse Allá bajo la raíces. La clausura tendrá lugar el domingo en este mismo edificio con la propuesta infantil Piratas, el secreto del árbol y con el musical flamenco Domingos de vermut y potaje.

Además de las representaciones, el festival contempla actividades paralelas que pueden consultarse aquí.

A partir de este fin de semana, la Filmoteca de Andalucía retomará las proyecciones de películas durante los sábados. Así, estos días podrán verse Manuela (este viernes a las 18:00), ¡Al abordaje! (este viernes a las 20:30) y Alcarrás (este sábado a las 20:00), que representará a España en los Oscar.

Obejo acogerá este finde las jornadas de cultura participativa MARCO, dedicadas a la música, las artes visuales y los cuidados. Para la primera edición de este particular festival rural, de pequeño formato y para todos los públicos, la Asociación La Fresnedilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Obejo, ha impulsado un programa con cinco intervenciones artísticas murales, una decena de conciertos y djsets, y varios talleres para todos los públicos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!