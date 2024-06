Cinco películas y una mesa redonda esta semana en la Filmoteca

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha programado, en su sede de Córdoba, del 18 al 21 de junio, un calendario de actividades que consta de cinco proyecciones de temática variada. En concreto, una producida en Uruguay, dos de temática LGTBIQ+, otra en homenaje a los profesionales del cine andaluz y una de cine negro, además de una mesa redonda.

Tal y como ha concretado la Junta de Andalucía en una nota, este martes, día 18, se proyectará, dentro del ciclo dedicado a la última producción cinematográfica uruguaya, el documental 'Bosco', de Alicia Cano Menoni. La cineasta cuenta la historia del pequeño pueblo italiano de Bosco di Rossano, sumido entre bosques que lo devoran en el que solo quedan 13 habitantes.

“Siempre tuve curiosidad por ese lugar que se vinculaba con el relato de mi abuelo Orlando y sus antepasados”, cuenta la cineasta, y esta idea es la que muestra en su obra, en la que ha trabajado más de trece años y que detalla la historia de su centenario abuelo, Orlando Menoni, descendiente de ese pueblo perdido entre Carrara y Massa. Con la obra, Cano encontrará más que un pueblo: rescatará la vida que queda cuando todo parece destinado a desaparecer.

El miércoles 19 la Filmoteca programa una doble sesión de cine. Por un lado, a las 20,30 horas, dentro de 'Los profesionales del cine andaluz', ciclo de homenaje y reconocimiento al esfuerzo y la creatividad de los técnicos que protagonizan el desarrollo del cine de esta tierra, se podrá ver 'El mundo es vuestro'. La película homenajea la labor del director de fotografía Alejandro Espadero.

A continuación, a las 21,,00 horas, se pondrá en pantalla dentro del ciclo LGTBIQ+ la cinta 'Muxes: Auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro', en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía. La película es un retrato de un grupo de homosexuales indígenas y mestizos de Juchitán, “una especie de tercer sexo admitido e integrado en la sociedad zapoteca desde época precolonial” que defienden su diversidad y preservan su identidad cultural como zapotecas. El filme recibió el Premio del Público a Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

El jueves 20 se podrá disfrutar de cine negro en la Filmoteca con 'Las diabólicas', de H. G. Clouzot, una película que abanderó la etiqueta de thriller psicológico desde el momento de su estreno y que fue toda una adelantada a su tiempo por representar en pantalla una serie de situaciones absolutamente modernas para la época. Se enmarca dentro del ciclo 'Sombras de sospecha', que se prolongará hasta finales de julio.

Y para cerrar la semana, el 21 de junio, también del ciclo LGTBIQ+ se exhibirá 'All the Colours of the World Are Between Black and White', título que aborda las relaciones homosexuales en Nigeria. Estrenada en el Festival de Berlín, la cinta es la primera obra de Tunde Apalowo. Tras su proyección le seguirá una mesa redonda que analizará la comunidad LGTBIQ+ en la población migrante. En ella participarán, por parte de la Fundación Triángulo, Zahira Santos, y un representante de Córdoba Acoge.

La Filmoteca de Andalucía se creó el 9 de diciembre de 1987. Desde su origen, lleva a cabo una labor de investigación, recopilación y difusión del patrimonio cinematográfico andaluz. Esta actividad se complementa con un programa de proyecciones que aúna la revisión de los grandes referentes de la historia del cine con las últimas tendencias en este arte. Asimismo, la Filmoteca es también un espacio cultural, de encuentro y de participación.