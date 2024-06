Carlangas, Triángulo de Amor Bizarro y Sebastián Orellana, en el 9 Festival Al Fresco

El Festival Al Fresco Pozoblanco alcanzará este año su novena edición establecido ya como una cita ineludible en el verano de Los Pedroches, un referente cultural que apuesta cada año por ofrecer un cartel singular y diferenciado respecto a las numerosas citas estivales que existen por todo el país. El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello; la concejala de Cultura, Marisa Sánchez Cámara; y Antonio J. Moreno, han sido los encargados de presentar esta cita, que tendrá como protagonistas este año a diferentes bandas como Carlangas y los Cubatas, el grupo gallego Triángulo de Amor Bizarro o el veterano músico Al Dual, reconocido en 2018 como el mejor cantante rockabilly del mundo. El Al Fresco, que impulsa el Consistorio con la colaboración de la Asociación Voz y Música y el colectivo Surcorama, se celebrará los próximos 19 y 20 de junio y tendrá como escenario, al igual que en las últimas ediciones, el Fuerte del Recinto Ferial de Pozoblanco. La entrada, como es habitual en esta propuesta, tendrá entrada libre hasta completar el aforo.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha explicado que el Festival Al Fresco es uno de los atractivos destacados de la amplia agenda cultural que se está preparando para el verano. El regidor ha señalado que es una iniciativa que cuenta con un amplio respaldo presupuestario del Consistorio, que la financia en su totalidad, y que está vinculado “al objetivo del equipo de gobierno de ofrecer a lo largo del año una programación cultural amplia, plural y atenta a diferentes estilos, con el fin de satisfacer la demanda y las inquietudes del mayor número de pozoalbenses y de atraer a Pozoblanco a aficionados a la música de otros lugares”.

La concejala de Cultura, Marisa Sánchez Cámara, ha destacado por su parte que el objetivo de su área es mantener a Pozoblanco como referente de la cultura del Norte de Córdoba. Según ha señalado, para lograr esta finalidad es fundamental “la programación continua de espacios como El Silo o la Peña Flamenca”, pero también “es vital nuestro programa de festivales, que incluye tanto al Al Fresco como el Folk Pozoblanco o el Slow Music”. “Se trata de propuestas muy diversas”, ha señalado.

El coordinador artístico del festival, Antonio J. Moreno, ha detallado por último el cartel del festival y ha ofrecido información de cada una de las bandas y artistas participantes. Según ha explicado, el viernes 19 de julio actuarán Lorenzo Soria & Sebastián Orellana, Dani Llamas y Carlangas y los Cubatas. El sábado 20 será el turno de los cordobeses Limousine, de Triángulo de Amor Bizarro y de Al Dual. Según ha explicado Moreno, el Al Fresco “volverá a contar con ilustres DJs de la provincia como DJ Eselchino, de la sala Ambigú Axerquía, y Miamigomigue, de Volpina y El Colectivo”. Habrá de nuevo zona de mercadillo y, como novedad, este año se contará con Tangay Event, una food truck con productos de Los Pedroches y origen en Villanueva de Córdoba.

Lorenzo Soria y Sebastián Orellana

Lorenzo Soria es DJ y productor sevillano, miembro de los iconoclastas Califato 3/4 y responsable de la sección electrónica en aquel proyecto. En 2022 edita bajo su propio nombre el disco Caleuche, un ‘soundsystem’ global en el que se alía con Sebastián Orellana -cantante y guitarrista chileno afincado en Sevilla, también miembro de Califato, especialista en bolero, blues y son- para recorrer géneros propios de una rave a la andaluza: del tecno a la rumba y del breakbeat a la cumbia. Un encuentro natural entre folklores pensado para el máximo disfrute.

Dani Llamas

Un clásico desde la escena punk de principios de siglo -con los recientemente recuperados G.A.S. Drummers-, el músico jerezano universalizó su propuesta al acercar el rock anglosajón a las maneras particulares del andaluz, pues se crio escuchando flamenco en casa. Se podría decir que sus tres últimos trabajos en castellano son la reafirmación de Dani Llamas. Inspirado en palos como la bulería, la soleá o los cantes de trilla presentará su último trabajo, Sangre, rodeado de una banda excepcional.

Carlangas y los cubatas

Tras seducir a público y crítica durante años al frente de Novedades Carminha y más recientemente con su primer disco en solitario, aupado por la crítica y el público, ahora tiene entre manos nuevas canciones, nuevos ritmos y nuevas melodías. Bailódromo vol. 1, su nuevo proyecto discográfico, será una revisitación estética y frenética de diferentes ritmos de baile. Desde la música disco al punk, desde los ritmos latinos a las soundystem.

Limousine

El septeto cordobés editó a principios de siglo tres discos de pop, tres clásicos rebosantes de imaginación que se ganaron el respeto de compañeros generacionales y fueron aclamados por la prensa especializada nacional. Su segundo trabajo, The Abyss You Can Reach With A Hand, considerado disco internacional del año para la publicación Muzine, les llevó a girar por Grecia apoyando la candidatura cordobesa para Capital Cultural Europea de 2016. Después de su tercer trabajo el proyecto se disolvió. Este 2024, con motivo del 20º aniversario de su debut The Phenomenon Caravan Troupe, interpretarán el disco completo en una reunión exclusiva que promete ser histórica.

Triángulo de Amor Bizarro

Tras quince años siendo referente del underground en habla hispana y con una reputación impecable, los gallegos publicaron el año pasado su sexto álbum, $€Ð, un trabajo completo y complejo, directo, bailable y anti-nostálgico. Desde el rock alternativo de sus orígenes hasta la radicalización hedonista de su último LP, su trayectoria habla por sí misma: 10 Premios MIN, 2 Premio IMAS en México, Premio Impala al Disco Europeo, versionados por Los Planetas, Carolina Durante, Solea Morente, Sr. Chinarro y adorados de My Bloody Valentine, Damon Albarn o New Order.

Al Dual

En 2018 fue reconocido como Mejor Solista Rockabilly del Mundo entrando en el prestigioso Salón de la Fama del Rockabilly inaugurado con Gene Vincent. Al Dual es un compositor, arreglista y guitarrista de formación autodidacta que en 2002 viajó a Estados Unidos para aprender e investigar las raíces del género, aprendiendo con músicos de Nashville, Tennessee, cuna del rockabilly. Durante años ha recorrido Europa, México y Estados Unidos, tocando en los locales más importantes - Kensington Club, The Tower, Spike's, Till Two Club-, en festivales como Viva Las Vegas o grabando The Sun Session en los míticos estudios donde Elvis o Johnny Cash iniciaron sus carreras.