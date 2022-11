Vuelve DMencia con diálogo inaugural con Juan Cobos Wilkins

Memoria y ruralidad. La intrahistoria de los pueblos, conferencia con la que se abre la XXIV edición de DMencia es una reflexión honda a través de la palabra. Desenterrar el pasado. La memoria de un pueblo, temática central de la Muestra, recoge estas preocupaciones desde una visión etnográfica y socializada. Cada pueblo navega en una historia oficial común, que generalmente deja fuera de foco las memorias colectivas asociadas a las ruralidades y a las periferias geográficas y culturales. En ese otro relato, al que Unamuno definió como la intrahistoria, vamos a adentrarnos de la mano de los escritores Juan Cobos Wilkins y Juan de Dios García.

El autor del El corazón de la tierra, ofrece un testimonio único de su extraordinaria experiencia en Riotinto (Huelva). Un diálogo conducido por Juan de Dios García y donde el público asistente es parte esencial, sobre la conservación del territorio, físico y cultural: los hábitos que lo conforman, sus rasgos, su temperamento, su carácter distintivo y propio como sociedad.

Juan Cobos Wilkins ha sido director de la Fundación Juan Ramón Jiménez. Ha ejercido la crítica literaria en Babelia de El País y guionista del programa de Jesús Quintero El loco de la colina. Traducido a varios idiomas, El corazón de la Tierra es su título más reeditado y finalmente llevado al cine. Otras novelas suyas son Mientras tuvimos alas, El mar invisible y Pan y cielo. Su obra poética suma, entre otros, los siguientes libros: Espejo de príncipes rebeldes, Llama de clausura, Biografía impura, El mundo se derrumba y tú escribes poemas o Matar poetas.

La mañana del día siguiente, 3 de diciembre a las 12:30, la Muestra de Arte Contemporáneo presenta las obras que tomaran el espacio público la localidad, en un dialogo abierto entre el arte y el medio urbano y patrimonial. Para esta ocasión el artista cordobés Jacinto Lara ha realizado su geométrica acción Koans, en una de las paredes más emblemáticas de Doña Mencía, mientras que Cristóbal Hernández, con su trabajo .ESTADO. que toma como referencia el contacto físico con el medio natural, realizó su intervención en el Castillo. Al tiempo, Dori Fernández con su obra Vespa, ha partido de las avispas y la manera de construir sus avisperos para intervenir la fachada de El Pósito. Rafael Pulido realizó una subida al yacimiento de El Laderón, conjuntamente con una mula de tracción y con un nutrido grupo de senderistas, que pudo contemplar la instalación de la pieza Trigo Vestido.

DMencia cumple 24 años, siendo patrocinada por el Ayuntamiento de Doña Mencía y por la Diputación de Córdoba, a través del programa PERIFÉRICOS dependiente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.

