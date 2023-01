Ángelo Néstore presenta en la Fundación Gala su último libro 'Deseo de ser árbol'

­La Fundación Antonio Gala acoge este martes la presentación de Deseo de ser árbol, el nuevo poemario del escritor Ángelo Néstore, galardonado en 2022 con el V Premio Espasa es Poesía.

Un libro cuyo autor, uno de los poetas más laureados de su generación, presentará en Córdoba con una charla con Ben Clark, ex residente y tutor de Poesía de la Fundación Antonio Gala.

En Deseo de ser árbol, Ángelo Néstore, fiel a su poética, ofrece un acercamiento al deseo y su potencialidad que se materializa en la infancia y el entorno familiar, escenarios en los que se forja ese impulso y se limita su poder. Desde ese lugar sitúa al lector ante un conflicto liberador y plantea otras formas de imaginar, de disfrutar y de amar orientadas hacia lo colectivo, lo orgánico y lo animal con el fin de proponer comunidades de afecto en las que otras formas de goce y placer sean posibles.

sEspasa detalla que un libro que se trata de una obra que reúne las premisas del anterior, Actos impuros y arroja luz sobre los conflictos con la familia, el amor y el deseo. Es una llamada de auxilio y de reflexión que responde a la pregunta que resume Sara Torres en el prólogo: ¿quién devuelve a las infancias queer el amor perdido? Estamos viviendo un presente con una violencia brutal hacia los cuerpos de las mujeres, los cuerpos trans, no binarios o que se imaginan, de cualquier forma, fuera de la lógica patriarcal.

Si una primera parte del libro se desarrolla en la casa-bastión familiar en el cual se forja la obediencia y se limita la amplitud del deseo, en la segunda parte, desde la adultez, se redescubre el deseo como algo polimorfo, poroso, abierto a ser moldeado por el otro, en una suerte de celebración de lo pasivo, de este cuerpo-árbol, que se abandona a la mirada y a la acción del otro porque ya no le tiene miedo y desde allí se propone un amor plural, colectivo, que se sale de lo humano y replantea nuestra relación con lo animal y la naturaleza.

Ángelo Néstore (Lecce, 1986 / Málaga) es artista no binaria. Su obra gira en torno a lo poético, entendido como territorio cuir en el cual la poesía se híbrida con disciplinas como la música, la performance o las artes escénicas. Poeta Cíborg Pecador es su primer experimento poético-musical, basado en sus poemas. Ha publicado Deseo de ser árbol (V Premio Espasa, Espasa, 2022), Hágase mi voluntad (XX Premio de Poesía Emilio Prados, Pre-Textos, 2020), Actos impuros (XXXII Premio de Poesía Hiperión, 2017), traducido al inglés con el título Impure Acts por Lawrence Schimel en la editorial neoyorquina Indolent Books y Adán o nada (Bandaàparte Editores, 2017).

En 2021 publicó su primera colección de poesía en italiano, titulada I corpi a mezzanotte (Interlinea Poesía, 2021). Actualmente co-dirige el Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables, es director editorial de la editorial de poesía Letraversal e imparte clases universitarias en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga.

Con dieciocho años se alzó con el Premio a la Mejor Interpretación Masculina en el Concurso Nacional de Teatro Vittorio Gassman de Roma. Sus últimas obras teatrales son el monólogo en homenaje a Gloria Fuertes Esto no es un monólogo, es una mujer (autor y director) y la pieza en solitario Lo inhabitable, en la que dialogan poesía, teatro y performance. En 2018 se le ha otorgado el Premio Ocaña a su trayectoria poética en el XXI Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura.

