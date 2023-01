Los alumnos de Arte Dramático contagiaron las ganas de actuar al Teatro Cómico

Los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba (Esad) llevaron a las tablas una obra inspiradora dirigida por José Delgado-Llergo. A las 19:30 de un frío viernes de enero, las puertas del Teatro Cómico Principal de Córdoba se abrieron para recibir a un público expectante ante el talento de estos jóvenes actores.

A las 20:00 las luces se apagaron, y la oscuridad centró su foco en un escenario muy minimalista, que prescindía de escenografía ampuloso. No se necesitaban adornos ni un atrezzo de ciencia ficción cuando la voz de los estudiantes hizo eco desde el primer renglón de las líneas de esta obra. Unos diálogos fuertes, insistentes, inspiradores y que llamaban en todo momento a la actuación de un público, que partía como espectador pero que logró mimetizarse con la obra. Tristeza, desesperación, agonía, pero sobre todo una llamada viva a la actuación de todos aquellos que estaban en sus asientos.

Desde las trincheras y Desde los hospitales son las recreaciones que pudimos ver sobre el escenario. Una representación que personificó los problemas sociales que rodean a la humanidad pero que hizo a un público reflexionar sobre sus conflictos internos. Incluso el espectador tuvo la oportunidad de disfrutar de un pequeño monólogo sobre la guerra interior de una joven guitarrista con la música. Un pequeño ejemplo que nos ayuda a entender que todos libramos batallas cada día.

Una de obra que invita a pensar en cada fragmento y en el que no hay mayor espejo que un teatro bien representado. Cada espectador llevó a su terreno los diálogos de esta obra . ¿Quién no se ha sentido nunca en mitad de un conflicto donde no existía la tregua? ¿Quién no encuentra tratamiento a un dolor que vive en él ? ¿Quién no ha paliado su sufrimiento con tiritas que solo ocultaban pero no hacía desaparecer el dolor? Pues sí, la salud mental también participó en la obra.

Sesenta minutos de llamadas de atención, de mensajes de ánimo, de mensajes que llamen a actuar. Sesenta minutos de conflictos pero también de disfrutar, porque hay que saber ver el momento de tregua para cada conflicto.