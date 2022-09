La reclamación de los complementos de salario de los bomberos vuelve a los tribunales

El Sindicato Andaluz Bomberos ha anunciado que se personará en el juzgado el próximo 7 de octubre, frente a la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Córdoba de rebajarles las cantidades percibidas y solicitarles la devolución de lo que el Consistorio considera cobro indebido. por esta decisión se encuentran afectados todos los bomberos y bomberos ya jubilados, ha explicado en un comunicado.

Desde 2018 la Corporación adopta un acuerdo sobre un complemento salarial para los bomberos por trabajar sábados, domingos y festivos en turnos de 24 horas y media, poniendo la cuantía que deben de percibir por el trabajo de esos días.

El caso ha llegado a los tribunales de la mano del sindicato SAB después de que el juez no diera la razón a CCOO por el mismo asunto, con una sentencia donde no se pronuncia sobre si los funcionarios del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tienen derecho a seguir percibiendo los conceptos retributivos como se venían realizando.

En la sentencia -exponen- deja claro que siendo presentada la demanda sobre el fondo de la cuestión en sí, serían el objeto de recurso a presentar. La demanda presentada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Córdoba, reabre así de nuevo un procedimiento para dirimir la apertura del expediente de declaración de pago indebido y consecuente obligación de reintegro de cantidades e intereses generados desde 2018.

Esta situación movilizó a toda la plantilla que acudieron al Pleno el pasado mes de abril para realizar una protesta durante la sesión en la que reclamaron la dimisión de los distintos cargos responsables de esta situación.

Un informe realizado por técnicos del Ayuntamiento a primeros de este año desde la Delegación de Recursos Humanos, “no dejan otra salida que la devolución de estas cantidades” que se notifican de forma individual a cada uno de los perjudicados, a los que se le informa de lo cobrado erróneamente entre enero de 2018 y febrero de 2022.

Los bomberos no admiten esta circunstancia cuando a su vez hay otro informe contrario por parte de la jefatura del SEIS dónde se indica desde Recursos Humanos cómo debe realizarse el reintegro del pago de los días festivos y así se ha venido realizando desde 2018.

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) no se ha quedado parado y entiende que los informes no son vinculantes y espera y desea que los juzgados les otorguen la razón.

