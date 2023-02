El juez suma otro paquete de facturas falsas al 'caso Infraestructuras'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba que lleva a cabo la instrucción del denominado 'Caso Infraestructuras' -que investiga un supuesto fraude en facturas de este área municipal en el Ayuntamiento de la capital, con trece detenidos por indicios de delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y pertenencia a grupo criminal-, ha sumado a la causa un nuevo paquete de facturas falsas emitidas en 2021.

En un auto fechado el pasado 30 de enero -al que ha tenido acceso Cordópolis-, el titular del juzgado, José Luis Rodríguez Laínz, asume el último atestado de la Policía Nacional en el que se da cuenta de nuevas investigaciones realizadas en este caso, con la detención y puesta en libertad con cargos del último empresario involucrado en el mismo.

“Dicha persona y empresa son relacionados con una serie de facturas emitidas en el ejercicio 2021, correspondientes a labores de pintura, albañilería, fontanería y jardinería del área de Infraestructuras. Parte de estas facturas se habrían correspondido con trabajos realizados directamente por operarios del Ayuntamiento de Córdoba, simplemente no se habrían realizado, o habrían trabajado en ellas empleados de otra (sociedad) mercantil”, aduce el juez en su auto, derivado de la investigación de la Policía Nacional.

Además, los responsables de esta segunda empresa “habrían exteriorizado, según la investigación policial, una estrecha relación con el principal investigado en esta causa, el técnico municipal” imputado en el 'Caso Infraestructuras'.

El juez aprecia “un claro vínculo de relación con la primera de las causas independientes abiertas, descrita como 'Facturación falsa o sobredimensionada del ejercicio 2022 del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba', del que solo diferiría por el ejercicio de la facturación”. En ese sentido, apunta que el “modus operandi, las áreas municipales afectadas y en buena parte la identidad subjetiva de posibles involucrados hacen conveniente (...) acumularla a la misma” causa.

Por ello, Rodríguez Laínz dispone que este nuevo paquete de facturas falsas que el atestado policial pone sobre la mesa se remita al Juzgado que asuma la causa sobre la facturación irregular del ejercicio 2022 del área de Infraestructuras.

Dada la envergadura del 'Caso Infraestructuras', el pasado mes de diciembre, el juez acordó en un auto la tramitación separada, con incoación de cuatro causas nuevas, en relación con distintos hechos determinados por la actuación de la Policía Judicial. Entre estos cuatro, uno de ellos tenía por cometido investigar facturación falsa o sobredimensionada del ejercicio 2022, al que ahora se incorpora este nuevo paquete de facturas falsas emitidas en 2021 e investigadas por la Policía.

