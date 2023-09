La Fiscalía de Córdoba encuentra a unas 200 personas al mes a las que Gas Natural debe dinero

La Fiscalía Provincial de Córdoba logra dar con unas 200 personas de toda España cada mes para advertirle de que Gas Natural le debe dinero. Este trabajo, intenso e incansable, se inició hace ocho años y deriva de uno de los primeros procesos colectivos que se iniciaron en España y que acabaron en condena.

El procedimiento judicial arrancó cuando se comprobó que la compañía gasística nacional había cobrado de más a sus clientes en sus recibos en los años anteriores a 2005. Se inició en Córdoba, donde se constituyó una asociación de afectados, gracias a la actuación del Servicio de Consumo del Ayuntamiento de la ciudad. Los pagos de más estuvieron en dos cláusulas, de alta y de canon, que fueron anuladas por los tribunales.

En marzo de 2015, Gas Natural devolvió lo que había cobrado de más a los 60.000 afectados que todavía eran sus clientes. En total, se reintegró una cifra cercana a los ocho millones de euros, por orden de los jueces. Pero aún quedaba pendiente el ingreso de más de 100.000 clientes que se habían dado de baja de la compañía y a los que se les debe unos tres millones de euros.

Según consta en la memoria de la Fiscalía General del Estado, cada mes se logra dar con el paradero de una media de 200 clientes afectados y que no saben que les corresponde una devolución de dinero, variable en muchos casos. De hecho, en cuanto al cálculo de las cantidades debidas a cada uno de los clientes, a partir de los datos facilitados por Gas Natural Andalucía (no siempre completos), la Asociación de Defensa de los Consumidores ¡Ea! contrató los servicios de un ingeniero que elaboró un programa informático que permitió el cálculo de las cantidades y sin el cual la determinación de las mismas hubiese sido prácticamente imposible.

Según detalla la Fiscalía, una vez se contó con un listado de beneficiarios y con la cantidad debida a cada uno de ellos, se inició la fase de ejecución destinada a la devolución efectiva a los beneficiarios de las cantidades que les correspondían. Desde 2015 se trabaja en dar con los afectados, pero el ritmo es muy lento. Tanto que aún queda gran parte de esos tres millones de euros en una cuenta bancaria de la Fiscalía cercana a los tres millones de euros. Se le dio un plazo de seis meses para localizar a los clientes. En este tiempo, este colectivo ha localizado a 1.400 clientes, a los que ha devuelto 180.819,68 euros. Pero quedan muchos más. Por eso, el dinero pendiente se ha ingresado en la Fiscalía.

Los interesados pueden dirigirse directamente al Juzgado para reclamar las cantidades debidas. En este caso, se dan dos situaciones: Las de aquellos que figuran en el listado entregado por Gas Natural Andalucía, en cuyo caso la devolución se presenta como más sencilla; y la de aquellos que no figuran en el listado entregado por Gas Natural Andalucía y pueden acreditar su condición de beneficiarios.

En ambos casos dado que, como ya se ha señalado, se trata de un procedimiento no regulado legalmente, corresponde al Juzgado de Primera Instancia número uno de Córdoba establecer los criterios, requisitos y condiciones para la reclamación en ambos supuestos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!