La Fiscalía abre diligencias ante la nula accesibilidad en los cines El Tablero y Guadalquivir

El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación por las condiciones de accesibilidad para personas discapacitadas en los cines de El Tablero y Guadalquivir. Entre las instrucciones de la Fiscalía está la de encomendar al Ayuntamiento de Córdoba una auditoría para examinar si estos dos espacios cumplen con la normativa de accesibilidad.

Las diligencias previas, facilitadas a este periódico, son similares a las que se llevaron a cabo contra el Gran Teatro de Córdoba, que tras la denuncia de un particular tuvieron que acometer obras para mejorar la accesibilidad.

En este caso, el denunciante es la Asociación Cota Cero, que interpuso ante la Fiscalía una denuncia en junio de 2019. En este escrito trasaladan al Ministerio Público que, tras haber comunicado a las dirección de ambos cines “la obligatoriedad que tienen de prestar la debida atención a las cuestiones propias de la accesibilidad para no discriminar a las personas con discapacidad”, entendieron que no había voluntad por su parte, dado que “después de reiteradas llamadas y derivaciones hacia otros miembros de sus respectivas organizaciones” nunca les cogieron el teléfono.

Entre otras cuestiones, pedían a estos dos cines que impulsaran un "Itinerario accesible", entendido como un "itinerario peatonal que garantiza el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas y en condiciones de seguridad", así como que los espacios reservados en las salas para personas con discapacidad estén "integrados dentro de la disposición del resto de los asientos".

Es decir que "dichos espacios deberán situarse en el tramo comprendido entre las filas de la zona central o superior de las salas". En estos momentos, según detallaba la denuncia "sólo se nos ofrece la posibilidad de posicionarnos en primera fila y, eso, es manifiestamente discriminatorio.

Por ello, exigían a estos dos cines que se cumpla lo prevenido en el Art. 76, del Decreto 293/2009, es decir que se disponga de un espacio “diáfano” para la ubicación de las Personas con Discapacidad en silla de ruedas, en la parte central del patio de butacas de cada sala de cine, y que se garantice su utilización con los correspondientes itinerarios accesibles al espacio reservado y con servicios accesibles también.

Tras recibir la denuncia, el Fiscal abrió un periodo de alegaciones para que los responsables de ambos cines se defendieran. Además, se ha solicitado a la Concejalía de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba que realice sendas “Auditorías de accesibilidad” en estos cines.

Esta última diligencia ha tenido lugar en enero de este año, y el Fiscal solicitaba al Ayuntamiento que designara un Técnico competente para llevar a cabo las referidas auditorías.

