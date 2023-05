Rescatan a una persona que se arrojó al Guadalquivir este martes de Feria

Agentes de la Policía Nacional y de la Local rescataron en la tarde de este martes de Feria a una persona que se arrojó al río Guadalquivir en la zona de Miraflores, según consta en el balance de incidencias difundido este miércoles por la oficina conjunta de ambos cuerpos de seguridad.

Según el parte de incidencias, esta persona no fue detenida (no consta ningún arresto en toda la jornada del martes), por lo que se desconoce los motivos por los que esta persona acabó en el cauce del Guadalquivir. El joven fue rescatado y no sufrió heridas de consideración.

Este martes ha sido uno de los días más tranquilos de toda la Feria en cuanto a incidencias. Solo consta el derrumbe parcial de la parte de atrás de la caseta de El Portón. No hay arrestos ni reyertas. Solo se intervino en dos riñas leves. También hubo cinco atenciones por intoxicaciones etílicas o de drogas, un apercibimiento a una caseta por negar la entrada y un pequeño incidente en una atracción.

Eso sí, en la oficina conjunta se denunciaron hasta 22 pérdidas de objetos o pertenencias, como signo más reseñable de lo ocurrido este martes.