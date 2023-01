Rescatan un hombre que sufrió un ataque epiléptico cuando estaba en un tejado

Los bomberos del parque municipal de Córdoba han rescatado este lunes a un hombre que sufrió un ataque epiléptico en el tejado de una vivienda en construcción, según han confirmado a este periódico fuentes del servicio de emergencias del 112 Andalucía. Los hechos han ocurrido a las 13:45 en una casa en obras de El Vacar, pedanía compartida por Espiel y Villaviciosa de Córdoba.

Según las fuentes, el hombre no es un trabajador, por lo que no se investigan los hechos como un accidente laboral. Así, se señala que sería un amigo de los trabajadores que acudió a la zona. Cuando estaba en el tejado sufrió un problema sanitario. Los obreros llamaron a los servicios de emergencias ya que no podían bajar de la zona al herido.

Hasta el lugar se trasladaron bomberos y servicios sanitarios, que atendieron a la víctima tras el rescate. Mientras, y según confirman fuentes del 112, la Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre esta incidencia.