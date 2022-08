La Policía Local intercepta otro coche de caballos por circular a mediodía en plena ola de calor

La Policía Local ha interceptado durante este fin de semana un nuevo coche de caballos por circular sobre las 16:30 en plena ola de calor. Tal y como ha informado el Partido Animalista Pacma, la formación política llamó a la Policía Local para que se personara con el objetivo de que el cochero parara el viaje. Finalmente, las autoridades intervinieron y los turistas se bajaron de la calesa.

Sin embargo, este no es el único caso que se ha producido durante este fin de seman ya que, según ha difundido Pacma a través de un vídeo, otros dos cocheros más salieron a la calle cuando el termómetro marcaba altas temperaturas. La situación de alerta por calor impide que los cocheros efectúen el servicio entre las 14:00 y las 19:00. Sin embargo, desde Pacma han lamentado “que esto no se respeta”. Un Decreto de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba especifica que “con las temperaturas que se alcanzan, el animal se deshidrata con mucha rapidez si no se le da agua en la cantidad debida, produciéndose incluso el desfallecimiento del mismo”. Por tanto, “durante el verano, en aquellos días en que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indique que existe alguna de las alertas por exceso de temperatura (amarilla, naranja o roja), el servicio de coches de caballos debería interrumpirse entre las 14 y las 19”.

El Partido Animalista lleva años persiguiendo y denunciando las diferentes situaciones “extremas” que, afirman, “sufren los caballos prácticamente a diario”, como el caso de un cochero que fue grabado el pasado fin de semana dando latigazos en la cara a su caballo en la feria de Málaga, un caballo desplomado presuntamente por el calor en la misma ciudad, o el de otro caballo cojo esperando para salir a circular en Sevilla.

A finales de julio, Pacma inició una campaña en contra del uso de caballos como medio de tracción para las calesas, proponiendo su sustitución por motores eléctricos y preguntando a los turistas qué opinión tenían de la tradición. Dicha campaña lleva por nombre Coches de Caballos Eléctricos Ya y se desarrolla en toda la comunidad autónoma andaluza documentando la explotación de estos animales, dando avisos de las posibles infracciones de los cocheros y repartiendo folletos informativos entre los potenciales clientes.