La Policía Local impone 62 sanciones por orinar en la calle desde el inicio de las Cruces

La Policía Local de Córdoba ha impuesto un total de 62 sanciones por orinar en la calle desde el inicio de las Cruces de Mayo -el pasado jueves-, de las cuales doce se han elevado durante los turnos de tarde y noche de este sábado, mientras que el viernes fueron 19 y el jueves 31.

Según los datos facilitados por la Policía Local, en la tarde y noche de este sábado, los agentes también han impuesto 5 multas por hacer botellón, dos denuncias por tenencia de drogas y una más por insultos a los agentes de la autoridad.

Asimismo, la Policía Local ha cursado tres denuncias contra la Ley de Seguridad Ciudadana y una denuncia a una cruz por carecer de limitador e incumplir la bajada del volumen de música a las 00:00.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!