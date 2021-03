Piden ayuda para encontrar a un hombre que se dio a la fuga tras agredir a otro durante una pelea de tráfico

Una pareja, Natalia y Antonio, busca colaboración ciudadana para encontrar a un hombre que se dio a la fuga después de que los tres protagonizaran una pelea de tráfico. La pareja iba conduciendo por la Avenida de América cuando el hombre realizó un peligroso adelantamiento. Natalia le recriminó su forma de conducir y el conductor reaccionó pegándole un puñetazo a Antonio, que cayó al suelo inconsciente. Rápidamente huyó del lugar y ahora la pareja busca colaboración ciudadana para intentar dar con el conductor.

Tal y como cuenta Natalia a CORDÓPOLIS, los hechos ocurrieron sobre las 19:30 del pasado jueves, cuando ella y su marido se encontraban conduciendo por Avenida de América. En un momento dado se percataron de la velocidad a la que iba el coche que, segundos más tarde, provocó que su automóvil cambiara bruscamente de carril debido al adelantamiento. "A la vez que nosotros tuvimos que irnos al carril derecha, el resto, también", explica Natalia, argentina que ha ejercido 17 años como policía.

Una vez superado el adelantamiento, "el semáforo se puso en rojo" y tanto el coche de la pareja como el del segundo implicado se pararon. "Tanta rapidez para nada, le dije a mi marido". Fue entonces cuando Natalia se bajó de su coche y recriminó al hombre su forma de conducir. "Me dijo que me callara y que no me metiera. Le dije que no me hablara así y fue poco a poco echándose más encima mía mientras que insultaba. Le empujé porque quería ir para mi coche y fue cuando me dijo: 'A ti no te voy a pegar, pero a él (refiriéndose a su marido), sí".

Fue entonces cuando Antonio "salió para evitar" que la situación fuera a más pero, tal y como relata Natalia, en ese momento el conductor "le golpeó la mejilla y lo tiró al suelo, inconsciente. Al ver el charco de sangre, huyó". Presa de la furia, explica la mujer, "metí medio cuerpo dentro de su coche, le di en la cara y aceleró el coche, incluso con la puerta abierta, durante unos metros". "Luego se saltó un semáforo en rojo y se fue".

La rapidez con la que ocurrieron los hechos evitó que la pareja pudiera percatarse del número de matrícula del coche, por lo que ahora pide ayuda ciudadana para intentar dar con él. Según las descripciones de la mujer, el hombre es moreno y de no más de 1,70. Conducía un Audi A3 o A4 azul. Fuentes policiales han confirmado los hechos a este periódico aunque la denuncia aún no se ha formulado. Natalia acudió al día siguiente a interponerla en la comisaría del Figueroa, donde le recomendaron que fuera su marido quien denunciara "al ser el damnificado", explica, y agradece a todos aquellos que aquella noche le prestaron auxilio.

Antonio fue atendido por los servicios sanitarios en Avenida de América e ingresó en el Hospital Reina Sofía, donde le realizaron numerosas pruebas. El diagnóstico es politraumatismo craneal, contusiones en la oreja y el cuello y dos brechas en la cabeza. Ahora se encuentra recuperándose en casa.