Muere atropellado un peatón por un autobús en Montilla

Un hombre de 41 años de edad ha muerto a última hora del miércoles tras ser atropellado por un autobús en la localidad cordobesa de Montilla, según informa el 112, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

El accidente se ha producido en la carretera N-331 en el kilómetro 38 sobre las 23:10, cuando por motivos que se investigan la víctima ha sido arrollada por un autobús.

En el siniestro han intervenido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado el deceso en el lugar de los hechos.

