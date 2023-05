Dos heridos en una explosión de gas que ha destruido un piso por completo

Dos personas han resultado heridas al producirse una deflagración de gas en un piso de la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera la madrugada de este viernes, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se ha producido en una vivienda de la calle Carmen a la 1:00 de la madrugada, cuando más de una decena de vecinos de la barriada del Carmen han alertado del siniestro.

En el lugar han tenido que intervenir efectivos de Bomberos de Montilla, quienes han informado que el inmueble ha quedado completamente destruido tras la deflagración de gas, junto con Policía Local y Guardia Civil.

Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a un centro hospitalario a un hombre de 47 años y han atendido en el lugar a una mujer de 80.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!