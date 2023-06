Dos detenidos en Córdoba por robar cable de cobre de semáforos a plena luz del día

La Guardia Civil de Tráfico de Córdoba ha detenido a dos personas que, a plena luz del día, se encontraban robando cable de cobre de los semáforos ubicados en el cruce de Medina Azahara.

Sobre las 14:30 del pasado martes 30 de mayo, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Córdoba circulaba por la A-431 (carretera de Palma del Río), a la altura del cruce de Medina Azahara, cuando llamó la atención de los agentes el hecho de que los semáforos que regulan dicho cruce se encontraran apagados, tratándose de una hora de máxima afluencia de vehículos en dicha carretera.

Seguidamente, observaron cómo un poco más adelante dos individuos se encontraban en la mediana de la vía que separa los dos sentidos de circulación con una arqueta-registro abierta y extrayendo de la misma una manguera de cable de cobre, por lo que se procedió a la detención de los mismos.

Por estos motivos, los dos individuos, vecinos de Córdoba y de 33 y 34 años, fueron detenidos por la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas por la sustracción de una manguera de 53 metros de cable eléctrico de cobre y por otro delito contra la seguridad vial, ya que se puso en grave riesgo la misma al inutilizar los semáforos que regulan la circulación de un cruce de gran afluencia de tráfico en esa hora punta.

Dichas personas podrían enfrentarse a una pena de prisión de dos a cinco años por el delito de robo y a una pena de seis meses a dos años o a las de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a 40 días por el delito contra la seguridad vial.

