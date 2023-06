Detenido un ladrón reincidente tras robar en inmuebles de Moriles

La Guardia Civil ha detenido en Moriles a un vecino de la localidad, conocido por sus antecedentes policiales, como presunto autor de dos delitos de robos con fuerza en las cosas.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil, a través de varias denuncias recibidas en el Puesto de Moriles, que se estaban cometiendo robos con fuerza en viviendas y establecimientos de la localidad, donde autor/es desconocidos tras acceder al interior de los inmuebles, sustraían principalmente dinero en metálico, televisores y objetos de poco peso fáciles de transportar.

Ante ello, la Guardia Civil, a la vez que estableció un dispositivo de servicio en la zona para evitar la comisión de este tipo de robos, inició una investigación para el total esclarecimiento de los mismos, la identificación, localización y detención del presunto autor.

El estudio y análisis de las denuncias recibidas permitieron obtener indicios suficientes de la presunta autoría en los robos de un vecino de la localidad, conocido por sus antecedentes policiales.

Ante ello se estableció un dispositivo de servicio en la localidad orientado a su localización y detención que permitió localizarlo y detenerlo en las inmediaciones de su vivienda habitual, ofreciendo el mismo una fuerte resistencia a su arresto.

