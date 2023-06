Un detenido acusado de robar objetos del interior de 17 vehículos

La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local, ha detenido en Fernán Núñez a una persona de 32 años de edad, conocido por sus antecedentes policiales, con residencia temporal en la localidad, como presunto autor de un delito continuado de robo, producido sobre al menos 17 vehículos.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de un aviso recibido la madrugada del pasado día 31 de mayo, en la Central Operativa de Servicios (COS-062), que al parecer se estaban produciendo robos en interior de vehículos estacionados en una calle de la localidad de Fernán Núñez.

Inmediatamente, la Central Operativa de Servicios pasó el aviso a las patrullas el servicio en la zona, desplazándose rápidamente al lugar indicado además de la Policía Local de Fernán Núñez, varias patrullas de la Guardia Civil de las localidades de Montilla, La Victoria y Fernán Núñez, quienes tras comprobar que numerosos vehículos habían resultado dañados, inició gestiones para el esclarecimiento de los robos, la identificación, localización y detención del presunto autor de los mismos.

La inspección efectuada en los vehículos en los que se habían cometido los robos, permitió averiguar que todos presentaban un “modus operandi” similar, consistente en tras romper con un objeto contundente los cristales de las ventanillas, sustraían objetos de poco peso fáciles de transportar.

Los datos obtenidos en la inspección ocular practicada unidos a los recabados en las gestiones que los investigadores de la Guardia Civil venían realizando, permitió determinar que los robos habían sido cometidos por una sola persona, la cual habían utilizado una de las tarjetas de crédito sustraídas en un local de las inmediaciones.

Ante ello y tras obtener indicios suficientes de la presunta implicación en los robos de esta persona, la Guardia Civil intensificó las gestiones para su localización y detención, gestiones que permitieron localizarlo momentos después en un local de las inmediaciones, procediéndose a su detención.

En el registro practicado en el lugar donde residía el presunto autor, la Guardia Civil localizó objetos relacionados con los robos, e intervino una prenda de vestir supuestamente utilizada por el mismo, la noche en la que se produjeron los robos.

El operativo establecido por la Guardia Civil ha permitido además de la detención del presunto autor de los robos, el esclarecimiento hasta la fecha de 17 robos cometidos en interior de vehículos estacionados en una calle de la localidad de Fernán Núñez.

La Guardia Civil recuerda que, si precisa comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde el cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

