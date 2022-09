Cuatro heridos evacuados al hospital tras una colisión de tres coches en Fuente Palmera

Un total de cuatro personas han resultado heridas a primera hora de la mañana de este sábado al colisionar tres vehículos en Fuente Palmera (Córdoba), según informa Emergencias 112, servicio adscrito a la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El accidente ha ocurrido sobre las 6:40 horas, en ese momento, el Teléfono 112 ha recibido un aviso en el que informaba de la colisión de tres vehículos con personas heridas en la carretera A-440, justo en la salida hacia Fuente Palmera. Los ciudadanos indicaban, además, que podría haber personas atrapadas. El Centro Coordinador ha activado a la Guardia Civil, a los bomberos de La Carlota y al Centro deEmergencias Sanitarias (061).

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que cuatro personas han resultado heridas en este accidente: tres hombres (de 31, 37 y 41 años) trasladados al Hospital Reina Sofía y una mujer de 45 al Hospital de San Rafael. Los bomberos, por su parte, han explicado que finalmente no había atrapados.

