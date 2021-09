Convocan una concentración contra la LGTBI-fobia en Córdoba tras los insultos homófobos al dj Oskar Rivera

Las asociaciones cordobesas LGTBI Libérate, Siente, LGTBHI, Adriano Antinoo, LGTBI Alto Guadalquivir y Andalucía Diversidad han anunciado la convocatoria de una concentración contra las agresiones LGTBfobas, que tendrá lugar en Córdoba este sábado, sumándose a las que se han convocado estos días en el resto de ciudades y municipios de Andalucía.

En el caso de Córdoba, será en la tarde del sábado, a las 19:00, frente al Ayuntamiento. Responde, a nivel general, a "la oleada de ataques a personas trans y homosexuales como las de los últimos días en ciudades como Valencia, Toledo, Jaén, Melilla, Vitoria o Madrid", y, a nivel concreto, a dos agresiones verbales de carácter homófobo que ha sufrido en la última semana un conocido dj del movimiento LGTBI.

Se trata del pincha discos cordobés Oskar Rivera (no confundir con el conocido productor y dj vallisoletano Óscar de Rivera), residente en el club de ambiente Wengue. Según explica la asociación Libérate en un comunicado, el dj ha sufrido dos ataques homófobos de carácter verbal en apenas cinco días. El primero, cuando estando en la puerta del club en el que trabaja, un joven de unos 28 años le habría increpado diciéndole: "¿Eso que es de maricones? Le metía fuego al pub con todos los maricones dentro...".

Con posterioridad, este mismo jueves, el dj fue increpado por otro joven cuando iba andando por el bulevar del Gran Capitán. Según la asociación, un chico que iba en patinete, al verle la pulsera con los colores de la bandera LGTBI, le espetó: "¿no te da vergüenza llevar esa pulsera?" y le llamó "renegado " y "maricón de mierda".

Libérate recuerda que, en una encuesta publicada el pasado mes de junio por el Ministerio del Interior, se determinó que el 87,10% de los encuestados que decían haber sufrido algún incidente motivado por su orientación sexual o identidad de género no había acudido a las autoridades para interponer una denuncia. "Es decir, solo conocemos oficialmente el 12,9% de las agresiones al colectivo lo cual indica que las cifras de los ataques al colectivo son realmente alarmantes", lamenta Francisco Ángel Segura, presidente asociación Libérate, que recalca que "muchas de las agresiones no se denuncian porque las víctimas aún no han comentado su orientación sexual o identidad de género en su entorno más cercano, familia, amigos y tienen miedo a dar el paso o porque viven en entornos poco seguros como familias o amigos que no aceptan al colectivo".

Además, remarca que las estadísticas de criminalidad publicadas periódicamente por Interior evidencian que "los incidentes homófobos han aumentado un 22,6% desde el año 2016", al igual que la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, publicada la semana pasada, "determinó que los motivos discriminatorios relativos a la orientación sexual, el racismo y la xenofobia siguen siendo los más numerosos en el conjunto de las diligencias y procedimientos".