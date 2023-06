Cocaína, marihuana, hachís y una docena de armas en una operación antidroga con dos detenidos en Peñarroya

La Guardia Civil ha detenido en Peñarroya-Publonuevo (Córdoba) a dos vecinos de la localidad, de 33 y 41 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de varias informaciones recibidas en el Puesto de Peñarroya-Pueblonuevo, que al parecer desde un domicilio de la localidad se estaba presuntamente produciendo una venta de drogas al “menudeo”.

El avance de la investigación permitió comprobar como a la vivienda accedían numerosas personas, las cuales tras permanecer en su interior abandonaban el mismo pasados unos minutos. Asimismo, la Guardia Civil intervino a algunas de ellas pequeñas cantidades de droga, cuando abandonaban la zona, lo que permitió obtener indicios suficientes de que desde dicha vivienda presuntamente se estaba traficando con drogas.

El registro practicado en las mismas permitió intervenir en su interior 2.600 gr de marihuana en cogollos, 117 gramos de hachís, más de 7 gramos de cocaína, 24 plantas de marihuana 200 euros en billetes fraccionados, tres balanzas de precisión, una pistola Táser, una carabina de aire comprimido calibre la cual presenta indicios de haber sido modificada para la utilización de munición del calibre 22, cartuchos del calibre 22, del 9 parabellum y del 12, así como otros elementos utilizados en este tipo de delitos, entre ellas diversas armas blancas.

El desarrollo de esta primera fase de la investigación permitió además del desmantelamiento de un punto de venta de drogas muy activo en Peñarroya-Pueblonuevo, la detención de dos personas, de 33 y 41 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, que fueron puestos a disposición judicial.

Desde la libertad provisional de los dos detenidos, los investigadores de la Guardia Civil detectaron que ambos habían retomado su actividad, incluso se pudo comprobar que los mismos habían cambiado la ubicación del punto de venta y distribución de drogas y habían incrementado las medidas de seguridad, con el fin de eludir la presión policial.

El avance de la investigación permitió ubicar los inmuebles desde donde continuaban realizando dicha actividad ilícita, dos viviendas y un local en desuso de la localidad, que utilizaban como guardería, estando los tres emplazamientos próximos unos de otros.

Obtenidos indicios suficientes de la continuación de la actividad delictiva y de los lugares desde donde se estaban presuntamente cometiendo los delitos investigados, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro, que una vez autorizada se llevó a efecto de manera simultánea para evitar así la más que posible evasión de los encartados y destrucción de sustancias y elementos esenciales para la comisión delictiva.

Fruto de estas entradas y registros, se procedió nuevamente a la detención de los sospechosos y a la intervención de 5,5 kg de marihuana, dos carabinas de aire comprimido, una de ellas posiblemente modificada para calibre 22, distintas armas blancas y elementos para la elaboración de dosis, tres armas cortas (una detonadora y dos reales), diversas herramientas para la manipulación de cartuchería, dos instalaciones para el cultivo intensivo de marihuana con unas 35 plantas de marihuana en proceso de secado, 324 cartuchos de diferente calibre. Encontrándose las armas cortas, munición y herramientas para la manipulación de esta en el interior de una caja fuerte, incrustada en una pared y oculta a la visión de terceras personas, teniendo que solicitarse la colaboración de bomberos, del Consorcio provincial, con base en Peñarroya-Pueblonuevo para la extracción de la citada caja fuerte y apertura de la misma.

Esta investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo junto con el Puesto de la Guardia Civil de la localidad, apoyados por la USECIC de la Comandancia de Córdoba, Servicio Cinológico y patrullas territoriales, Policía Local y bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo.

Detenidos, droga, armas, dinero y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando dicha autoridad el ingreso en prisión de los dos detenidos.

La Guardia Civil recuerda que, si precisa comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde el cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

