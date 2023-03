Los bomberos sofocan de madrugada el incendio de un contenedor

Miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han tenido que actuar en la madrugada de este domingo 19 de marzo para sofocar el incendio en un contenedor.

Según han confirmado a este periódico desde el SEIS, el suceso se produjo sobre la 1:30 en la avenida Luis Cañete, en el barrio de Las Moreras, junto a unos jardines.

Hasta allí se desplazó una dotación de los bomberos que pudieron sofocar el incendio sin que se produjeran otros años, según las fuentes.

El SEIS también ha actuado en la apertura de una vivienda en la madrugada, sobre la 1:19 en la calle Hermanos Luján.

