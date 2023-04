Los bomberos rescatan a dos jóvenes heridos tras caer al río desde la Ribera

Dos hombres de 31 y 34 años han sido trasladados de madrugada al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras caer a la zona del río en el Paseo de la Ribera, a la altura de la discoteca Sojo.

Según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y de Emergencias 112, el suceso se produjo sobre las 4:15, cuando uno de los jóvenes cayó al río desde una altura de unos siete metros por causas que aún se desconocen. Para rescatarlo, uno de sus amigos se tiró también, acabando los dos en la zona fanganosa del cauce.

Para poder acceder a ellos, los bomberos tuvieron que hacer uso de una autoescala y camillas. Las primeras informaciones alertaban de que uno de los jóvenes se encontraba inconsciente. Tras sacarlos del río, los servicios sanitarios constataron que uno de ellos ha sufrido una fractura de peroné y cadera mientras que el segundo tiene daños en varias zonas del cuerpo, como la cabeza y la espalda.

