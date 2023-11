Hasta 13 robos en dos meses en el colegio San Juan de la Cruz de Córdoba

Desde el pasado 28 de agosto hasta este mismo martes, el CEIP San Juan de la Cruz, en el Sector Sur, vive una oleada de robos que está causando verdaderos estragos entre alumnado y profesorado, ya que han tenido que suspenderse actividades y clases que en el anterior curso se daban con normalidad debido a la falta de. material que ha sido robado.

Según explica la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, María del Carmen Valero, estos sucesivos robos se han producido indiscriminadamente durante los dos primeros meses dej curso, una situación que fue trasladada al Ayuntamiento de Córdoba en el Pleno del mes de septiembre. El primero de los robos se produjo el 28 de agosto y a este le sucedieron otros 12 durante los días 11, 14, 15, 16 y 18 de septiembre, y durante los días 16, 23, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre.

Entre lo sustraído hay importante material electrónico, como micrófonos, auriculares de estudio, ordenadores de sobremesa, portátiles, monitores, mesa de mezclas, teclados, barras de sonido y ratones. Valero explica que los robos del mes de septiembre “afectaron a material escolar y, quienes entraban, lo revolucionaban todo e incluso hacían sus necesidades en las clases”. Sin embargo, en octubre, las sustracciones ya han sido más cuantiosas, tanto en número como en valor económico. Esta situación ha llevado, afirma Valero, a suspender las clases de Informática y el proyecto Telesur, la televisión de este colegio público.

El centro actualmente está en obras, ya que se está procediendo a mejorar la climatización, con el consiguiente cambio de las máquinas de aire. Para ello, los trabajadores guardaron en el gimnasio los aires acondicionados antiguos, cuyo interior también ha sido robado.

Desde la AMPA aseguran desconocer quiénes son los autores de estos hechos, que en ocasiones rompían el mobiliario para entrar en el centro. En esos casos, “saltaba la alarma y llegaba la Policía, pero nunca encontraban a nadie”. Sin embargo, estas alarmas no surtieron efecto en los últimos robos, “ya que quienes entraron, hicieron uso de la llave”. El pasado viernes, personal de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba acudió al centro, pero la AMPA denuncia que por el momento no se han llevado a cabo las soluciones, “que pasan por poner alarmas y cambiar las cerraduras”. Valero ha apremiado al Consistorio a realizar esto último “como primera medida, ya que instalar las alarmas puede tardar más”.

La asociación tiene previsto citar a los padres de los alumnos a una reunión extraordinaria el próximo jueves 2 de noviembre para tratar este asunto.

