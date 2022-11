Los 'yayoflautas' se tiran al suelo en el C3A para agitar conciencias ante el cambio climático

En el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) ubicado en Córdoba, se expone en estos días la obra 'La serie del glaciar derritiéndose', de Olafur Eliasson, que muestra el cambio de distintos glaciares de Islandia fotografiados primero en 1999 y, dos décadas después, en 2019. Treinta imágenes revelan por sí solas el impacto que el calentamiento global ya ha tenido en el planeta. En el centro de estas imágenes, otra obra: 'Apagón', de Allora&Calzadilla, que hace alusión a la energía precisamente en el momento actual de crisis mundial. Y ante ello, como una llamada a la conciencia de la sociedad para frenar el cambio climático, los yayoflautas de Córdoba han realizado una acción de protesta este jueves, tirándose al suelo en la sala del museo que alberga estas obras.

Ataviados con sus característicos chalecos reflectantes que les identifica como 'Yayoflautas de Córdoba', un grupo de unos cuarenta mayores han acudido al C3A para llamar la atención sobre “el colapso que sufre el planeta”. Una breve explicación de las obras de la sala y de su mensaje sobre los efectos del calentamiento de la Tierra, han precedido a la acción de protesta con la que han querido llamar la atención.

Todos se han tirado al suelo en la sala del museo, en un minuto de silencio y con una cuenta atrás como la que pende sobre el planeta si el ser humano no toma acciones que frenen las consecuencias del cambio climático para la vida en el planeta. Unos carteles con grandes letras reproducían la palabra 'colapso', en una llamada de atención al conjunto de la sociedad que han querido hacer estos mayores como agitadores climáticos.

“Compromiso con la vida", se ha podido leer en otros carteles con los que, ya en pie, han finalizado la acción en el C3A. Personal de seguridad y del museo -y algún que otro visitante- han estado presentes en la acción, que no ha supuesto ningún daño a las obras de arte expuestas.

La iniciativa de los yayoflautas coincide con la celebración estos días de la cumbre del clima en Egipto en la que los gobiernos de países de todo el mundo determinarán nuevas medidas para frenar el calentamiento global. Y también este fin de semana tendrán lugar las manifestaciones por el clima que se celebrarán en todo el planeta.

En Córdoba, los integrantes de grupos ecologistas, de la plataforma Barrios por el Clima y hasta 67 colectivos llaman a la ciudadanía a realizar una manifestación bajo el lema 'El planeta está que arde'. Se dividirá en dos columnas: una en bicicleta desde la Subdelegación del Gobierno y otra a pie desde la sede del Gobierno de la Junta. Ambas confluirán al final en la céntrica Plaza de Las Tendillas y concluirán su recorrido ante el Ayuntamiento de Córdoba.

La celebración de esta movilización se enmarca en la convocatoria de movilizaciones que se están generando en todo el planeta con la misma reivindicación: para frenar el cambio climático es necesario enterrar los combustibles fósiles e iniciar la transición hacia un modelo de sociedad baja en carbono, una sociedad descarbonizada en equidad, es decir, que los que más tienen hagan un esfuerzo mayor para que el peso de la transición no recaiga sobre las clases con menos recursos.

Los convocantes de la manifestación señalan en un comunicado que esta reclamación de puesta en marcha de políticas públicas se hace con la convicción de que “deberán ser inmediatas, contundentes, decididas y muy en profundidad para evitar sobrepasar los puntos de inflexión (deshielo del Ártico, Groenlandia y la Antártida occidental, deshielo del permafrost, muerte masiva de los arrecifes de coral, deforestación en el Amazonas, ralentización de la corriente termohalina) que la ciencia señala como irreversibles y generadores de una altísima probabilidad de disrupción climática”.

En el caso particular de la ciudad de Córdoba, los colectivos convocantes de esta movilización reclaman al gobierno municipal el cumplimiento de los compromisos de carácter medioambiental adquiridos por unanimidad por el pleno de la corporación. “A pesar de tratarse de acuerdos unánimes hoy en día duermen en un cajón la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el pleno de la corporación el 14 de noviembre de 2019, la moción aprobada por el pleno de la corporación sobre Arbolado el 9 de agosto de 2020, la Moción conjunta sobre Movilidad aprobada por el pleno de la corporación de fecha 12 de noviembre de 2020, el Acuerdo del pleno de la corporación sobre promoción del uso de la bicicleta de fecha 15 de abril de 2021 y otros compromisos institucionales. En cuanto a la elaboración del Plan Municipal contra el Cambio climático, que el ayuntamiento debería haber aprobado en octubre de 2022 conforme a lo dispuesto en la legislación andaluza, los plazos previstos en el proceso de redacción indican que éste documento no estará disponible hasta el verano de 2023, con más de medio año de retraso”, concluyen.

