Vuelven los bancos rojos por el 25N

Con motivo del Día internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre se está llevando a cabo en el distrito Poniente Sur el proyecto Pintamos Bancos Rojos contra la Violencia de Género. La iniciativa ya se llevó a cabo en años anteriores y nace con la intención de recordar a las mujeres víctimas de esta violencia.

La acción, que nació en 2016 en Italia y que más tarde se extendió por España, se desarrolló el año pasado en el Distrito Sur de Córdoba. Este año se ha extendido hacia Poniente Sur. El hecho de pintar los bancos de color rojo busca recordar a las mujeres que fueron víctimas de la violencia machista.

Una de las responsables de llevar a cabo una de estas pintadas es Juana Crespo, docente del instituto Séneca y actual coordinadora de Igualdad del centro. La docente ha explicado que “la iniciativa de los bancos rojos ha partido de la delegada de Igualdad del Ayuntamiento” y que “es un proyecto que se está haciendo por barriadas de Córdoba. Ahora en concreto tocaba a Poniente Sur, me convocaron y decidimos colaborar. Han colaborado muchas ONGS y los otros tres institutos de la zona”.

“Nos ha gustado la experiencia, hemos pintado uno en la avenida del Corregidor y dos en nuestro centro. Es una forma más de sensibilizar al alumnado y a la sociedad en general y un intento de contribuir a la desaparición de la violencia machista”, ha señalado Crespo.

Sobre la labor de ejercer como coordinadora en un centro educativo de secundaria, Crespo ha asegurado que “me gusta ser coordinadora de igualdad, o como antes coordinadora de escuela espacio de paz , porque me gusta todo lo relacionado con la educación en valores, no sólo estamos para impartir conocimientos , creo yo. Todo suma y el objetivo final es ser mejores personas”.

Como en años anteriores, los bancos han sido decorados con frases para sensibilizar sobre esta violencia. En este caso, la frase elegida para acompañar al cartel informativo ha sido “el amor jamás golpea”.

El acto de clausura del proyecto tendrá lugar el próximo día 30 de noviembre a las 18:00 en el salón de actos del Centro Cívico Poniente Sur. Contará con las siguientes actividades: lectura del manifiesto 25N, proyección audiovisual del proyecto Bancos Rojos, espectáculo Y punto de Alejandra Vanesa y la actuación coral Hijas de la luna.

