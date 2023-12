La Universidad testará un proyecto piloto para producir frío o calor para decenas de hogares

La mayor parte sistemas de climatización a nivel mundial funcionan de forma individualizada, en los que cada domicilio cuenta con su propio dispositivo para calentar o enfriar su hogar. Pero ¿qué ocurriría si sólo fuera necesario una única red para aclimatar todas las viviendas de un barrio? ¿Y si además este sistema combinara diversas fuentes renovables capaces de garantizar la totalidad de la demanda energética necesaria?

Demostrar la viabilidad de esta idea es precisamente la meta principal de Wedistrict, un proyecto internacional en el que participa la Universidad de Córdoba (UCO) junto a otras 22 entidades asociadas que, con un presupuesto de casi 20 millones de euros, se han puesto manos a la obra con la finalidad de encontrar una solución sostenible para los sistemas de calefacción y refrigeración.

Las primeras redes de distrito comenzaron a implantarse hace unas décadas en los países nórdicos, aunque muchas de ellas aún tienen por delante el reto de garantizar su eficacia, exclusivamente, a partir de energía renovable. En ellas, el frío o el calor se produce en una central y se distribuye por una red urbana mediante tuberías subterráneas, de la misma forma que se realiza con el gas o el agua.

Ahora, la Universidad de Córdoba acaba de contratar la obra para la construcción de su propio proyecto piloto: la creación de una nueva red de calor y frío en el campus universitario de Rabanales basada en la hibridación de varias tecnologías solares con biomasa para cubrir los picos de demanda cuando no haya recurso solar disponible. Además de las tecnologías renovables innovadoras, la Universidad de Córdoba también integrará tecnologías innovadoras de generación de frío renovable Los trabajos, que tienen un coste de 1,15 millones de euros, han sido encargados a la empresa Veolia Servicios Lecam.

Un proyecto de cuatro países

El objetivo del proyecto es la demostración de redes de calor y frío basadas en fuentes de energía 100% renovables en caso de nueva construcción, y al menos 60% renovables en caso de proyectos de rehabilitación de redes de calor existentes. Para conseguir este objetivo se propone la hibridación de varias energías renovables en una sola instalación, así como la integración de almacenamiento térmico innovador, y de tecnologías de monitorización y control avanzadas para una operación optimizada de las diferentes fuentes renovables y el almacenamiento térmico.Para ello se han desarrollado siete tecnologías innovadoras, que se van a validar en tres demostradores o casos de estudio en cuatro países diferentes. Además de en Córdoba, estos sistemas se probarán también en Rumanía, Polonia y Suecia.

La biomasa de baja emisión, los tanques de almacenamiento térmico mediante sales fundidas, máquinas de absorción, así como tres tecnologías de energía solar térmica (CSP, Fresnell y colectores planos) son algunas de las novedosas tecnologías que se ensayarán conjuntamente en la instalación de Alcalá de Henares (Madrid). La idea es hibridar estas fuentes renovables en una sola red de distrito de refrigeración y calefacción para poder satisfacer la totalidad de energía necesaria para varios edificios de forma simultánea y durante todo el año.

El Grupo de Investigación TEP974, Research Applied Thermal Engineering, de la Universidad de Córdoba es responsable del diseño, fabricación y suministro de un nuevo prototipo denominado RACU, Renewable Air Cooling Unit. El sistema estará conectado a la red de agua caliente, cuyo calor, procedente de biomasa y solar térmica, se transformará en aire frío mediante un procedimiento basado en evaporación de agua de forma indirecta combinado con tecnología de rueda desecante.

“El aire es primero secado en una rueda desecante y posteriormente se enfría al evaporarse al agua. El aire enfriado refrigera una segunda corriente de aire que es la que se impulsa al local”, explicó en 2019 el responsable del proyecto, Manuel Ruiz de Adana. Las principales ventajas del sistema, subraya el investigador, son que “prescinde de sustancias refrigerantes contaminantes” y se “garantiza una elevada calidad de aire, ya que la totalidad se procede del exterior, con un reducido consumo energético”.

Según datos de la propia Comisión Europa, la climatización de los edificios en la actualidad representa la mitad del consumo energético de la UE, y el 70% de esta energía se genera a partir de combustibles fósiles. La sostenibilidad energética del futuro, por lo tanto, dependerá en buena medida de la forma en que la sociedad enfríe o caliente sus hogares.

Más información

El proyecto WeDistrict “Smart and local reneWable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living” (H2020-LC-SC3-2019-RES-8-857801) está financiado por la Unión Europea a través de la convocatoria H2020-LC-SC3-2018-2019-2020. Info sobre el proyecto: https://www.wedistrict.eu/