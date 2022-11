La Universidad organiza un maratón de bulos contra el cambio climático

El cambio climático ya ha ocurrido otras veces; los océanos han absorbido el aumento de calor; parte de la comunidad científica cuestiona el cambio climático; el reino vegetal necesita CO2; las precipitaciones medias anuales se mantienen e incluso podrán subir… Ésa son sólo algunas de las miles de afirmaciones que circulan por las redes y las conversaciones en torno al cambio climático. Para tratar de discernir cuánto hay de verdad y cuánto de mentira en ellas, la Universidad de Córdoba retará el próximo 16 de noviembre a 3 de sus equipos de investigación. Concretamente, los grupos de Ecología Terrestre, de Dinámica Fluvial e Hidrología y de Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales “competirán” por confirmar o desmentir la información que circula en torno al tema en el evento “Por el mar las liebres; por el monte las sardinas: maratón de bulos contra el cambio climático”, que se celebrará a partir de las 19:00 en el Restaurante El Astronauta.

De la misma manera, la Unidad de Cultura Científica de la UCO, organizadora de la actividad, retará al propio público a hacer una revisión crítica de sus propias creencias en torno al tema.

El acceso a la actividad, incluida en el programa de la Semana de la Ciencia y en el Plan Anual de Divulgación Científica de la UCO, será libre hasta completar aforo.

