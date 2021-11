La Universidad de Córdoba convoca nuevas ayudas para estudiantes de Las Palmeras

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado la convocatoria de ayudas para la favorecer la incorporación, permanencia y promoción del alumnado de Las Palmeras, dentro del convenio suscrito con la Fundación La Caixa. Este ha sido el punto más destacado de la sesión ordinaria de este martes en la que también se ha aprobado la convocatoria de los certámenes Suroscopia y UCOPoética de 2022 y el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio, fijado en 248 millones de euros.

El Consejo ha aprobado las bases reguladoras y convocatoria de seis ayudas para favorecer la incorporación, permanencia y promoción académica del alumnado del barrio de Las Palmeras en la Universidad de Córdoba, fruto del convenio suscrito entre la UCO y la Fundación La Caixa. Estas becas pretenden cubrir las necesidades básicas necesarias de las familias de los/las estudiantes beneficiarios/as al objeto de facilitarles el acceso o permanencia en los estudios universitarios, con una razonable probabilidad de éxito. Las ayudas consistirán en una dotación presupuestaria para cada familia del solicitante beneficiario de 350€ por cada mes del curso académico (septiembre-junio). Además, se facilitará un ordenador (solo en el caso de no habérsele asignado en ediciones anteriores del proyecto de promoción académica del alumnado de Las Palmeras) y financiación de un curso de inglés por año al estudiantado de Las Palmeras, para facilitar el seguimiento digital de sus enseñanzas, así como el incremento de su nivel de inglés para acceder al nivel requerido para la obtención de una titulación oficial de Grado (B1).

Las personas solicitantes deberán ser alumnas/os que realicen sus estudios en titulaciones oficiales de la Universidad de Córdoba, Bachillerato, Formación Profesional o el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria; tener superadas, en el curso 2020/21, al menos, el 80% de las asignaturas del nivel educativo inmediatamente anterior a la solicitud; haber realizado su escolaridad obligatoria (hasta el nivel máximo impartido) en los centros educativos del barrio y tener su residencia habitual en la Barriada de Las Palmeras con una permanencia en dicho barrio de, al menos, el año anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes será 10 días hábiles desde la fecha de publicación en el BOUCO.

También en materia de ayudas, se han modificado los reglamentos sobre las bases reguladoras de las becas solidarias para estudiantado con dificultades económicas y de las ayudas para el estudiantado en riesgo de exclusión social. En el caso de las primeras, la beca de matrícula cubrirá el importe de los precios públicos por servicios académicos de los créditos matriculados en el curso en el que se presenta la solicitud. El número de ayudas de transporte, copistería/material y comedor, así como sus cuantías se determinará en cada convocatoria, estableciéndose un máximo de 250 euros para transporte, 100 para copistería y material, y 300 para comedor. Las segundas se dirigen a estudiantado en una situación de dificultad socioeconómica extrema que pueda interferir en el desarrollo de sus estudios por circunstancias sobrevenidas. La ayuda de matrícula cubrirá el importe de los precios públicos por servicios académicos de los créditos matriculados en el curso en el que se presenta la solicitud. El resto de ayudas cubrirá los gastos fehacientemente acreditados de manutención, alojamiento o transporte. El importe máximo será de 700 euros en su totalidad, si bien esta cantidad se podrá incrementar hasta en un 20% en función de las circunstancias de dificultad socioeconómica debidamente acreditadas. La cuantía será proporcional al rendimiento académico del curso o anterior o el último realizado.

En el apartado cultural el consejo ha aprobado la convocatoria de la 11ª edición del certamen de creación audiovisual Suroscopia, dirigido a promover la creación y la formación en el ámbito audiovisual dentro del ámbito universitario y de UCOPoética 2022, con el objetivo de premiar la creación poética entre los estudiantes de las universidades públicas andaluzas. El plazo de presentación de obras comenzará en ambos certámenes el 1 de diciembre y concluirá e 14 de febrero de 2022, para UCOPoética y el 15 de marzo de 2022, en el caso de Suroscopia. También en este apartado se han nombrado los nuevos consejos asesores y coordinadores de las Aulas de Fotografía y de Software Libre de la Universidad de Córdoba.

En materia económica, el Consejo ha conocido el informe sobre el estado de ejecución del Presupuesto a 30 de septiembre de 2021 y aprobado los expedientes de modificación presupuestaria realizados en el tercer trimestre y el límite de gasto no financiero fijado para el próximo ejercicio en 248.066.000 euros

El Consejo también ha aprobado en la sesión de hoy la modificación del Plan General de Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19 para el presente curso académico que permite un avance en la reducción de las medidas restrictivas. En este sentido se regula el acceso a las instalaciones, estableciendo que las puertas de entrada a los edificios estén abiertas y, si no es posible, dotando a las entradas de sistemas para evitar en contacto con manetas y pomos. En todos los accesos principales habrá un “punto higiénico”. En el uso de las bibliotecas de la universidad, se deberán respetar las normas de acceso, aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen en función del nivel de alerta sanitaria vigente en cada momento. En todo caso, se mantiene el uso obligatorio de mascarilla y se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar la distancia interpersonal mínima establecida por las autoridades sanitarias, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”.

En materia de Másteres y Doctorado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la extinción del Máster Universitario en Plasma, Laser y Tecnologías de la Superficie y un nuevo programa de Doctorado de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Dentro del apartado de Formación Permanente, se ha renovado el título propio de Máster en Cuidados del Enfermo en Urgencias y Emergencia.

En el apartado de Política Departamental se han aprobado la relación de áreas de conocimiento en la que se convocarán las plazas de Profesorado Contratado Doctor de las Ofertas Públicas de Empleo, las solicitudes de profesorado honorífico y visitante, los perfiles y comisiones evaluadoras de plazas de cuerpos docentes universitarios y diversas adaptaciones de contrato. El consejo también ha sido informado de las propuestas definitivas y la conclusión de distintas plazas de profesorado contratado doctor.

En materia de investigación e innovación y transferencia han quedado resueltas definitivamente diversas modalidades de ayudas del Plan Propio de Investigación y Galileo de Innovación y Transferencia de 2021.

Por último, se han modificado el reglamento para la solicitud y gestión de proyectos de I+D+i y Académicos Internacionales, los criterios generales sobre Premios Extraordinarios de Grado la composición de la Comisión de Política Departamental, resuelto diversos recursos y aprobado o ratificado un conjunto de convenios.

