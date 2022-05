La Universidad aprueba una oferta para comprarle a Defensa los terrenos de la 'Zona'

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado por unanimidad su oferta al Ministerio de Defensa para la adquisición de la zona de reclutamiento militar de La Trinidad por un importe de 2.450.000 euros. El rector José Carlos Gómez Villamandos ha explicado que se trata de una parcela de 6.000 metros cuadrados edificables que “supondría una zona de expansión para la Universidad de Córdoba, en especial para la Facultad de Filosofía y Letras, pero también para otros usos como un aulario, biblioteca o un centro de emprendimiento”.

La formalización de la oferta, que se elevará a la aprobación del Consejo Social, posibilitaría el inicio de la desafectación de los terrenos por parte de Defensa y la posible firma de escrituras a finales de este año. El importe sería abonado en dos años. La propuesta, fruto de las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Defensa, cuenta con la conformidad del rector electo, Manuel Torralbo.

Dentro del apartado de másteres y doctorado, el Consejo ha aprobado la solicitud de informes previos del Máster Interuniversitario en Química Sanitaria y del Programa de Doctorado en “Ingeniería de la Defensa, Seguridad y Protección de Infraestructuras de la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra y la Universidad de Córdoba”. Dentro del capítulo de formación permanente, se ha dado vía libre a los másteres online en Psicología Educativa y Educación Especial y Tecnología Educativa y Educación Especial. También en lo relativo a formación del profesorado han quedado aprobados los cursos titulados “Las necesidades específicas de apoyo educativo y la Universidad: TDAH, dislexia y autismo de alto funcionamiento para el profesorado de la Facultad de Ciencias” y “Los riesgos psicosociales y el procedimiento para la prevención y resolución de conflictos en materia de acoso en la UCO”.

Durante la sesión, el Consejo ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de becas de la Unidad de Excelencia María de Maeztu del Departamento de Agronomía de la UCO para la realización de Trabajos Fin de Máster (TFMs) y Trabajos Fin de Grado (TFGs) destinadas a alumnado de los Grados y Másteres habilitantes impartidos en la ETSIAM y los másteres en Olivicultura y Elaitotecnia y en Protección Vegetal (IDEP), con el objetivo de atraer el talento. En concreto la convocatoria ofrece 5 ayudas para los TFMs y 3 para TFGs, por una cuantía de 3.000 € y 2.000 € cada una, respectivamente. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOUCO. Durante la sesión también se ha aprobado la creación de la empresa de base tecnológica Cobiomic Bioscience y la adquisición por parte de la UCO del 2,5% del capital social de la entidad. En lo relativo a innovación y transferencia, el Consejo ha conocido la resolución definitiva de las ayudas de la modalidad IIb del VIII Plan Propio Galileo.

En el apartado de Política Departamental, el Consejo ha aprobado los perfiles y comisiones técnicas de selección de profesorado contratado doctor de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2020, un cambio de adscripción de área de conocimiento, una adaptación de contrato y la relación de áreas de conocimiento en las que se convocarán las plazas de las OEP de PDI de 2020 y 2021. También en esta materia, se han aprobado diversas solicitudes de dotación, prórroga y renovación de profesorado visitante, honorífico, asociado, emérito y sustituto interino.

Dentro del capítulo de Organización académica, el Consejo ha aprobado la adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento para el curso 2022/23, la normativa reguladora del procedimiento de aprobación de los programas académicos con recorridos sucesivos en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura en la UCO (PARS) y los propios PARS para el curso 2022-23.

En materia cultural, el Consejo ha conocido los fallos de la 11ª edición del Concurso Andaluz de Creación Audiovisual Universitario, Suroscopia 2022 y de UCOPoética 22, que cumple su décima edición.

En el primero, los premios han correspondido a: Amara Bernal (Universidad de Granada) en la categoría de Documental por su obra “(DES)CONOCIDAS”; Teresa Fraga Fernández (Universidad de Santiago de Compostela) en la categoría de Ficción, por su trabajo “42o 47' 389'' N - 8o 30' 158'' O” y Laura Bueno Tejerina (Universidad de Salamanca) en la modalidad de Videoarte por su obra “Cara o Cruz”. Cada uno de estos premios tiene una dotación económica de 900 euros. Por último, el premio del público, dotado con 300 euros, ha correspondido a la obra “Gemelos de la misma madre”, de Iñaki Gómez (Universidad de Salamanca).

Por otra parte, el primer premio UCOPOÉTICA 2022. Poesía en la Universidad, consistente en la participación como poeta en la edición del Festival COSMOPOÉTICA 2022 y en un lote de libros valorado en 100,00 € (CIEN EUROS), ha correspondido a Pedro Cepedal Flores (Málaga). El jurado ha considerado que su propuesta desarrolla una línea muy personal, fruto de la experimentación poética y situada al margen de los discursos habituales, en la que destacan la variedad de recursos, la presencia de una pluralidad de voces y el uso acertado de diversos niveles de lenguaje.

En esta sesión, el rector José Carlos Gómez Villamandos ha informado al Consejo de Gobierno de la concesión de la distinción Abderramán III de la Universidad de Córdoba al rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, en reconocimiento a su destacada labor al frente de las Universidades Públicas de Andalucía. También recibirá esta distinción el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Juan Carretero, por su estrecha colaboración con la Universidad de Córdoba que ha propiciado numerosos acuerdos de actuación conjunta entre ambas instituciones.

Por último, el Consejo ha aprobado el reglamento de Bases Reguladoras de Ayudas Complementarias al Programa Iberoamérica, conocido los informes de los planes de acción 2020 y 2021 de control interno y aprobado el Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales PPS-2022-01 sobre coordinadores de Prevención de Riesgos.

