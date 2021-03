La UCO, entre las 12 únicas universidades que cumplen los requisitos que exigirá el Gobierno para considerarlas como tal

La Universidad de Córdoba se encuentran entre las 12 de las 81 universidades de toda España que cumplen con los requisitos que impondrá el Gobierno para considerarlas como tal. En una información desvelada por eldiario.es, estas universidades son las únicas que cumplen con todos los mínimos que aparecen en el borrador del Real Decreto que está tramitando el Ministerio de Universidades.

Este listado ha podido ver la luz gracias a un estudio del Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) a partir de datos sobre todo del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

Mediante este Real Decreto, que sustituirá la que está en vigor -aprobado por José Ignacio Wert en 2015-, el Ministerio que dirige Manuel Castells quiere evitar la proliferación de centros privados de dudosa calidad y centrados en un modelo de enseñanza online, tal y como explicaron fuentes del ministerio cuando se presentó el decreto.

Así, el nuevo texto legal endurece los mínimos que las universidades deberán cumplir. Los requisitos contemplados abarcan cuatro grandes aspectos de la Universidad: la oferta docente que deben realizar (al menos diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas oficiales de doctorado de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento; también contar con al menos un 50% de su alumnado en grados y dobles grados y los matriculados en formación continua no podrán ser el doble o más de los que estudian títulos oficiales); la actividad investigadora (cinco proyectos de investigación concedidos, un 60% de profesores con sexenios aprobados entre los profesores doctores, dedicar al menos el 5% de su presupuesto a la I+D+i); plantilla del Personal Docente Investigador (una relación de un PDI por cada entre 50 y 100 estudiantes, no superar el 50% de PDI temporal); y una serie de requisitos relativos a los centros adscritos a las universidades que la mayoría incumple o no ofrece información al respecto.

Junto a la Universidad de Córdoba, el resto de universidades españolas que sí cumplen con estos requisitos son la Universidad de Almería, Universidad de Granada, Universidad de La Laguna, Universidad de León, Universidad de Ovideo, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Sevilla y Universidad de Vigo.

Las universidades que no cumplen dichos mínimos tendrán cinco años para alcanzarlos, siempre y cuando se trate de campus ya existentes.