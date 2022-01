Los trabajadores cordobeses pierden más de un 6% de su poder adquisitivo

Córdoba ha sufrido durante el año 2021 una de las peores subidas de precios de toda España. La tasa de inflación del año pasado ha cerrado rozando el 8%, a consecuencia, especialmente, del aumento de los precios de la electricidad y las gasolinas, aunque no solo. Pero ese tremendo incremento de precios en la provincia provoca que la población se haya empobrecido de golpe. Los cordobeses cobran, de media, los cuartos peores salarios de toda España. Ahora han sufrido de golpe la tercera mayor subida de precios del país, lo que ha empobrecido de manera generalizada a todos los trabajadores de la provincia.

En Córdoba, en el mes de octubre se renovaron 69 convenios colectivos. Los sindicatos lograron arrancar a los empresarios una subida salarial media de un 1,34% para este año 2022. Es decir, de media los salarios en la provincia van a subir ese 1,31%. Pero de facto los precios han subido un 7,9%. Por tanto, los trabajadores de la provincia serán, de media, un 6,6% más pobres en caso de que se mantengan los precios actuales. Si no suben los salarios a la par que los precios el coste de la vida en Córdoba será cada vez más caro.

Este viernes, la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, advertía que “la escalada de precios está provocando un aumento de la pobreza. Cada vez son más los trabajadores y trabajadoras pobres, que aunque trabajan, sus sueldos son tan bajos que no pueden hacer frente a los gastos básicos”, remarcó la responsable sindical quien advierte que “una población pobre difícilmente puede dar apoyo a la economía local ni favorecer el desarrollo y por eso es fundamental que se revise la subida salarial, que debe ir más pareja al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo”.

El salario medio en la provincia de Córdoba es de 15.547 euros al año. Es el cuarto más bajo de España. El sueldo medio en la provincia es de 1.110 euros al mes, contando pagas extras y prorrateos. Pero en 2022, esos 1.110 euros servirán para comprar un 8% menos de cosas que entonces. De hecho, gran parte de ese dinero se tendrá que dedicar al pago de algo tan básico como es la factura de la luz. El aumento de la inflación tendrá un efecto sobre el consumo, algo que temen los economistas. De media, los cordobeses comprarán, probablemente, un 6% menos de cosas que en 2021.

Según el INE, en la provincia de Córdoba los costes asociados a la vivienda (agua, luz, gas y otros combustibles) han subido en un 28,8% durante el año pasado. Además, los costes del transporte se han incrementado en Córdoba en más de un 11%, según el INE.

Pero es que también ha subido de manera notable el precio de los alimentos, algo aún más básico. El aceite de oliva vale un 26%, una subida similar a la carne de oveja o cabra. También ha subido un 6% de media el coste del resto de carnes, un 9% la fruta y un 8% el pescado. Por desgracia, comer también es más caro en este 2022 que en el año pasado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!