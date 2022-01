Un total de 260 alumnos de la UCO piden retrasar sus exámenes a causa del coronavirus

Un total de 260 alumnos de la Universidad de Córdoba (UCO) "han solicitado acogerse al segundo llamamiento" de sus respectivos exámenes presenciales fijados para este mes de enero, por la imposibilidad de cumplir las normas establecidas por las autoridades sanitarias y la propia UCO a la hora de acudir a las aulas para examinarse en las fechas fijadas, a causa del Covid-19.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la UCO, las cuales han precisado que esta posibilidad ya estaba contemplada por la institución universitaria, a raíz de la celebración, desde el pasado lunes, de exámenes presenciales en las instalaciones de la UCO, en el marco de un "refuerzo de la seguridad en cada centro y en el Campus de Rabanales", a causa de "la situación extrema de contagios debidos al Covid-19".

Por eso, se había establecido por la UCO que, "bajo ningún concepto, ninguna persona que se encuentre en período de cuarentena debido al coronavirus, o con síntomas compatibles con la enfermedad, debe acudir a examen, ni personarse en las instalaciones de la UCO".

Así, "para evitar que ello cause algún perjuicio", se habían fijado, por resolución del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Competitividad, "los periodos para la programación de los segundos llamamientos para las convocatorias ordinarias del primer cuatrimestre, garantizando así el derecho de los estudiantes a tener dos convocatorias de examen", que son a las que han solicitado acogerse ahora un total de 260 alumnos a causa del Covid-19.

Además, los departamentos "deben asegurar la realización de los exámenes en las fechas y horarios establecidos, arbitrando las medidas necesarias en caso de cuarentena del profesorado específico de alguna asignatura", sin olvidar que es obligatorio "el uso de mascarilla homolagada dentro de cualquier recinto universitario, tanto en interiores, como en exteriores", y que "deben extremarse las medidas de ventilación en los recintos habilitados para examen, lo que implica mantener abiertas ventanas y puertas, el funcionamiento de sistemas de ventilación forzada y del sistema de calefacción en caso necesario".

En cuanto a la incidencia del coronavirus entre la comunidad universitaria desde el inicio del nuevo año, las mismas fuentes han precisado a Europa Press que, entre el 1 y el 9 del presente mes de enero, se han registrado un total de 92 positivos en Covid-19.

En concreto, entre los alumnos se han producido 85 casos y tres casos más sospechosos, además de siete contactos estrechos, mientras que entre los profesores se han registrado cuatro casos de Covid-19, que se han reducido a tres entre el Personal de Administración y Servicios (PAS), colectivo éste último en el que se han dado también dos casos sospechosos.

