Los taxistas de Córdoba harán un nuevo parón este jueves contra el decreto andaluz para los VTC

La asociación mayoritaria del taxi en Córdoba, Autacor, se ha sumado al nuevo parón que realizarán los taxistas de toda Andalucía este jueves 22 de septiembre para protestar por el decreto de la Junta de Andalucía que permite operar a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) a partir del 1 de octubre.

“Ante la convocatoria de paro anunciada para el jueves 22 de septiembre por las asociaciones del taxi andaluz de 11:00 a 14:00, nuestro servicio se verá afectado, prestando solo los servicios mínimos en ese tramo horario. Luchamos por un servicio público de garantía”, han difundido desde el servicio cordobés, esperando la comprensión de los usuarios.

El jueves de la semana pasada, los taxistas de Córdoba ya realizaron un paro por el mismo motivo, además de participar en una convocatoria para protestar ante el Parlamento de Andalucía, como una acción contra el nuevo decreto de la Junta de Andalucía que abre la puerta a los VTC.

El sector del taxi recibió como un jarro de agua fría la propuesta de la Junta, que conoció tras mantener una reunión con esta administración la pasada semana, cuando el Gobierno andaluz del PP detallaba que el futuro decreto establecerá requisitos para garantizar -asegura-, “la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano”, algo que desde Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) no ven claro.

Cabe recordar que este nuevo decreto ya llevó a la federación a concentrarse el pasado 8 de septiembre ante el Parlamento de Andalucía. La medida ha generado también el rechazo de la Unión de Asociaciones de Taxistas Andaluces (UATA).

