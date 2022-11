Segunda semana consecutiva sin pacientes con covid en las UCIs de Córdoba

Por segunda semana consecutiva, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) de los hospitales de Córdoba no registran pacientes con covid, según se desprende del comunicado remitido este martes por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. No obstante, sí hay pacientes hospitalizados, un total de 25, cinco más que la semana pasada. Asimismo, no hay ningún caso de viruela del mono.

Según el gobierno andaluz, en los últimos siete días se han notificado otros 222 positivos en la provincia de Córdoba confirmados a través de pruebas PCR. En total, son ya 168.544 los cordobeses contagiados oficialmente.

En esta última semana se han notificado otras tres víctimas mortales más. En total, son ya 1.632 las personas que han perdido la vida desde marzo de 2020 en la provincia de Córdoba a causa del Covid 19.

Aparte, se han notificado otros 26 hospitalizados más. En total, son 8.693 los cordobeses que han acabado en el hospital a causa del coronavirus, de los que 836 han ingresado en la UCI. Por otra parte, se han notificado 188 curados más. En total, son 164.395 los cordobeses que han superado la enfermedad. En cuanto a la viruela del mono, no hay casos activos en la provincia de Córdoba.