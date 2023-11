Sale a licitación el punto de Urgencias de Levante Sur, que debía estar acabado en 2022

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación las obras del tercer punto de urgencias extrahospitalarias de Córdoba capital, ubicado en el centro de salud Levante Sur. El anuncio, publicado en el portal de contratación de la Junta, tiene un presupuesto de licitación de 761.575,39 euros sin IVA.

Este tercer punto se sumará así a los ya existentes en el centro Carlos Castilla del Pino y en el centro Santa Victoria del Sector Sur. Se trata de un proyecto que se ha dilatado varios años en el tiempo. En el año 2021, el actual presidente del Parlamento de Andalucía y entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya anunció el proyecto y aseguró que abriría sus puertas a finales del año 2022.

En marzo fue su sustituta al frente de Salud, Catalina García, la que anunció la licitación que se acaba de publicar. Con posterioridad, el pasado verano, el Consejo de Gobierno de la Junta aceptó la transmisión de la propiedad, acordada por el Ayuntamiento de Córdoba, del inmueble sito en la calle Sagunto s/n de la capital cordobesa en el que se ubica el centro de salud Levante Sur y que se adscribe al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En total, se habilitará en un espacio de unos 720 metros cuadrados en los que trabajarán nueve personas. Las instalaciones se localizarán en el centro de salud Manuel Barragán, en el barrio de Lepanto de Córdoba capital.

Este centro atiende a una población de 33.350 usuarios, todos ellos residentes en el municipio de Córdoba. Además, tiene adscritos 19 equipos médico-enfermera y cuatro pediatras. En cuanto a la actividad asistencial actual del centro de salud, supone un 82,86% de consultas ocupadas en horario de mañana y un 31,43% en horario de tarde.

