'Rotspanier', el documental sobre los esclavos españoles del nazismo llega a Córdoba

En 1940, cuando Alemania invade Francia, en el país galo había unos 70.000 republicanos españoles exiliados. Unos 30.000 hicieron trabajos forzados en labores agrícolas bajo el régimen de Vichy y otros 40.000 fueron destinados a la construcción del muro atlántico de fortificaciones que los alemanes querían levantar para repeler ataques. Pasaron a estar esclavizados por los nazis y fueron denominados los rotspanier -rojos españoles-. Ahora, el documental que por primera vez retrata esta realidad histórica, llega a Córdoba para proyectarse este miércoles dentro de las actividades de la Semana de la Memoria y Homenaje a las Víctimas del Franquismo.

Entre aquellos rotspanier estaba, por ejemplo, el cordobés Virgilio Peña, comunista y republicano que enrolado en la resistencia francesa, hizo la guerra a los nazis y cayó prisionero, siendo enviado a un campo de concentración. En Buchenwald sobrevivió 23 meses hasta que fueron liberados en 1945. Evelyne Peña, hija de Virgilio Peña, es una de la docena de descendientes que protagonizan los testimonios que figuran ahora en este documental -'Rotspanier, los esclavos españoles del nazismo'. Memoria sobre una parte de la historia desconocida para muchos en España y sobre la que ha querido “profundizar y divulgar” el director de este trabajo, el periodista Rafael Guerrero.

En marzo de 2022, Guerrero y su equipo de rodaje se fueron a Burdeos y a la Bretaña francesa, donde visitaron las bases construidas con trabajadores forzados por los alemanes, donde hay hasta 3.000 búnkeres, explica a Cordópolis. “En el documental la mayoría de los protagonistas son andaluces, son hijos de los rotspaniers, descendientes ya nacidos en Francia, que habllan con el corazón y la memoria inducida de sus padres”.

Padres que realizaron ese “trabajo esclavo”, una realidad histórica “que aún está en investigación, no es un tema cerrado”, sobre quienes ayudaron en la Segunda Guerra Mundial para liberar a Francia.

Durante 74 minutos, el documental viaja a los lugares donde estuvieron estos exiliados españoles, habla con sus descendientes y también con historiadores e investigadores sobre este episodio histórico.

Este miércoles 7 de junio se podrá ver a las 19:00 en la Diputación Provincial de Córdoba, un trabajo que está teniendo su eco también fuera de España. “Está teniendo una acogida y un éxito que supera mis expectativas”, admite Guerrero. “Se presentó en el Parlamento de la Unión Europea (UE) en febrero, ya hicimos una primera gira por Francia con proyecciones y debates. Y ahí te das cuenta de que este tema en España es absolutamente ignorado, pero en Francia sí hay una noción general”, cuenta, antes de avanzar que habrá una segunda gira del documental por el país galo.

Este documental desvela la magnitud de la represión nazi contra los exiliados españoles. De la mano de los principales especialistas en este tema, se recupera la historia olvidada de estos Rotspanier. A la vez, se escucha a sus hijos y nietos, que reivindican el reconocimiento del papel de sus padres en la lucha por la liberación de Francia. El documental ofrece espectaculares imágenes a vista de pájaro de la costa francesa con las bases de submarinos y los búnkeres en los que tantos Rotspanier dejaron sus vidas, combinadas con imágenes históricas inéditas de archivos oficiales y particulares.

Rafael Guerrero Moreno (Granada, 1957) es un todoterreno del periodismo y la historia con mayúscula. Licenciado por la Complutense y doctorado cum laude por la Hispalense en 2016 con la Tesis Memoria histórica: una experiencia desde Andalucía nunca olvidó a los Rotspanier. Su densa trayectoria periodística merece párrafo aparte. Fue redactor-jefe del diario Jaén y los granadinos El Día e Ideal. Antes de jubilarse como directivo en la RTVA fue redactor-jefe y subdirector del Correo de Andalucía (1988-2001). En Canal Sur Radio, desde 2006 hasta 2021, dirigió La memoria, espacio laureado por la osadía del necesario memorialismo.

Moreno también compiló entrevistas a fedatarios del pasado que se quería sepultar (Testigos de la Memoria, Aconcagua 2014) e hizo sus pinitos en documentales (De la cruz al martillo -2018- y el Complot de Tablada) como guionista. Fruto de una titánica labor documental decidió estrenarse en la dirección cinematográfica. Recorrió archivos y lugares, entrevistó a descendientes e ilustró la pródiga historia de los Rotspanier por primera vez.

