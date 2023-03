Rescatan a cuatro cachorros de lince tras morir atropellada su madre en Montoro

Cuatro pequeños cachorros de lince ibérico han sido localizados y rescatados este sábado, después de que su madre muriera tras ser atropellada en la carretera A-3101 en Montoro (Córdoba).

El director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez Valenzuela, ha confirmado a Cordópolis que este viernes recibían el aviso de que se había encontrado atropellada y muerta a la hembra de lince Nava.

Se conocía que había parido hacía poco tiempo, por lo que se ha organizado un dispositivo de búsqueda conformado por el Seprona, agentes de Medio Ambiente y una unidad canina, que ha logrado localizar a los cachorros en la mañana de este sábado.

Los cuatro cachorros, de alrededor de una semana de vida, se encontraban juntos y en buen estado -ha apuntado Pérez Valenzuela-. Han sido recogidos del lugar en el que se hallaban y trasladados al centro de recuperación de La Olivilla, en la provincia de Jaén.

La Sierra de Cardeña-Montoro, en la provincia de Córdoba, es una de las zonas del programa de reintroducción del lince ibérico en Andalucía. Unida a a las sierras de Andújar y Marmolejo (Jaén) concentraba el año pasado la mayor cifra de linces de toda España, con unos 200 ejemplares.

