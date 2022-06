Cardeña-Montoro concentra parte de la mayor población de linces en España con 200 ejemplares

La sierra de Cardeña-Montoro en la provincia de Córdoba concentra parte de la mayor población de linces ibéricos de España. Esta zona de Córdoba unida a las sierras jiennenses de Andújar y Marmolejo registran un total de 200 ejemplares de linces, el mayor foco en el país y solo igualadado por otra zona de la Península Ibérica en Portugal, el Parque Natural Vale do Guadiana, con otros dos centenares de individuos censados.

Los datos del censo de linces del año 2021 ofrecidos por la Junta de Andalucía señalan que en toda la comunidad autónoma hay censados 522 linces ibéricos, nuevo récord histórico. Hace dos décadas, en el año 2002, la cifra era de 94.

En el foco de población del área de Andújar-Cardeña-Marmolejo-Montoro es la que alberga un mayor número de ejemplares con 200 linces censados el año pasado. Mientras que el número de hembras reproductoras se mantiene estable con un leve incremento de dos individuos -54 en total-, el número de cachorros ha disminuido hasta 66 ejemplares. Este área alberga el 38% de los linces de Andalucía.

Otras zonas donde se localiza población de linces ibéricos son el Valle de Guarrizas, en la provincia de Jaén, el segundo área con mayor población. En total 151 individuos de los cuales 30 son hembras reproductoras y 55 cachorros. En el Guadalmellato cordobés, que también se inició en el programa Life de conservación del lince ibérico en el periodo 2006-2011, cuenta con 44 ejemplares, 13 de ellos hembras reproductoras y 12 cachorros.

Se considera que las subpoblaciones de Andújar-Cardeña, Guarrizas, Guadalmellato y Campo de Montiel -esta última área dentro de Castilla la Mancha- funcionan ya como una metapoblación -Sierra Morena Oriental- dado que se ha constatado que hay intercambio genético fluido entre ellas, señalan desde la Junta.

En cuanto al área de Doñana-Aljarafe es de destacar el incremento de ejemplares censados hasta alcanzar los 94 individuos. Del total, 29 son cachorros y 23 hembras reproductoras. En zonas como Las Minas, Setefilla, Pegalajar y Valdecigüeñas-Río Sotillo, ésta última que comparte territorio con Extremadura, el lince se ha establecido de manera natural. Los datos del censo señalan un incremento de ejemplares en todas ellas,

En cuanto al resto de la Península Ibérica, el citado Parque Natural Vale do Guadiana, en Portugal, ya cuenta con 200 individuos. En Extremadura, el Valle del Matachel ha censado 121 ejemplares y en Castilla-La Mancha el principal núcleo poblacional se localiza en los Montes de Toledo con más de un centenar de linces.

El censo de población del lince 2021 recoge que a lo largo del año pasado se liberaron al medio natural andaluz un total de cuatro ejemplares, en concreto, 3 en la zona de Guarrizas (Jaén) y uno en Las Minas -Sierra Norte de Sevilla-. En la Península se soltaron 30 individuos que proceden del programa de cría en cautividad.

La población del lince ibérico en Andalucía ha alcanzado en 2021 un nuevo récord histórico con 522 ejemplares, un dato que consolida a la comunidad como referente en la conservación de esta especie emblemática. Así se recoge en el censo publicado este viernes que elabora personal de la Junta de Andalucía adscrita al Plan de Recuperación del Lince Ibérico y miembros de la Fundación CBD-Hábitat y que señala que la población de este felino ha crecido en 16 ejemplares, lo que supone un 3,1% más respecto a 2020.

Estas cifras reflejan, un año más, que los esfuerzos que se están llevando a cabo en Andalucía para preservar esta especie amenazada están dando sus frutos, ya que en 2002 la población de linces en la región apenas llegaba a 94 individuos concentrados en las zonas de Doñana-Aljarafe y de Andújar-Cardeña. Actualmente, los 522 ejemplares censados están distribuidos por una superficie que supera los 1.600 kilómetros cuadrados repartidos en distintas zonas y núcleos poblacionales. Respecto al total de la Península Ibérica -1.365 ejemplares-, Andalucía acoge al 38,2%.

Entre los datos recogidos en el censo de 2021, sobresale el incremento registrado en el número de cachorros que pasa de 157 a 174 individuos. Esto supone un aumento del 10,8%. Respecto a las hembras reproductoras, se mantiene la misma cifra que el año pasado: 124. Andalucía sigue siendo la comunidad que concentra el mayor número de hembras reproductoras de toda la Península Ibérica con casi el 44,8% de un total de 277. Este dato es muy importante en el objetivo de que la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN) recatalogue la situación del lince, para que deje de estar declarada ‘especie en peligro de extinción’ a ‘especie vulnerable’. Para ello hay que cumplir un requisito indispensable que es mantener 125 hembras reproductoras durante al menos cinco años consecutivos.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha valorado los datos del censo 2021 del lince como “esperanzadores y positivos”, ya que “constatan un crecimiento continuo de la población en la comunidad”, pese a que hay zonas consolidadas que están llegando a su tope de capacidad de carga. “Este nuevo récord histórico en el número de linces, tanto en Andalucía como en toda la Península Ibérica, es fruto del compromiso y el trabajo de todos los socios del proyecto Life Lynxconnect que lidera la Junta”, ha subrayado.

Para la consejera, la colaboración de España y Portugal, de cuatro comunidades autónomas, de entidades conservacionistas, empresas privadas, organismos científicos y del sector cinegético “es lo que está permitiendo que el lince vuelva a reinar en la Península Ibérica y que su futuro esté prácticamente garantizado después de que hace 20 años ni siquiera había un centenar de ejemplares”.

En este sentido, Crespo ha explicado que los esfuerzos de la comunidad andaluza se centran ahora en la conexión entre las distintas poblaciones existentes en Andalucía, además de en el mantenimiento de las zonas ya consolidadas. Además, otro de los objetivos prioritarios de la consejería es reducir el número de fallecimientos por atropellos, si bien las cifras se mantienen en el umbral de no afección a la supervivencia de la especie.

Para ello, se está poniendo en marcha un proyecto de última tecnología que incluye paneles, un vallado virtual y sensores infrarrojos en carreteras de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén que atraviesan áreas de distribución del felino. Así gracias a esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del proyecto Life Safe-Crossing, se han instalado ya 24 paneles informativos -10 en la zona de Doñana y 14 en Sierra Morena- diseñados con técnicas de neuromárketing para llamar la atención de los conductores.

Este proyecto, además, contempla la instalación del primer vallado virtual en España, unos elementos innovadores formados por emisores de luz y sonido que se activan de forma automática para disuadir al animal de cruzar la carretera y que avisa al conductor del riego de colisión. Asimismo, también se colocarán sistemas de infrarrojo pasivo para evitar los atropellos de linces en carreteras de áreas linceras.

Life Lynxconnect es un proyecto de cooperación transnacional que abarca todo el área de distribución de la especie, en el que participan administraciones ambientales y con competencia en carreteras de dos países y cuatro comunidades autónomas (España, Portugal, Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Murcia); organizaciones no gubernamentales del sector medioambiental (Adenex, WWF-España y Fundación CBD-Hábitat); representantes del sector cinegético, Fundación Artemisam, empresas privadas (Fotex y Fomecam Terra) y que cuenta con el apoyo científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Estación Biológica de Doñana.

Su reto principal alcanzar una población autosostenible y que sea genéticamente viable de lince ibérico, consolidando las poblaciones que existen en la actualidad en Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Portugal, además de crear otras dos, una en Murcia y otra en Sierra Arana, en Granada.

Asimismo, en el marco del Lynxconnect se continúa trabajando en reducir las amenazas a las que se enfrenta la especie, como la baja diversidad genética, la disponibilidad de presas y la mortalidad no natural.

