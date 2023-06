Las redes sociales dan un paso atrás en Córdoba

Las redes sociales parecen haber tocado techo en la ciudad de Córdoba. Al menos en lo que a usuarios activos se refiere. The Social Media Family (https://thesocialmediafamily.com) ha presentado las conclusiones de la IX edición del Estudio sobre el uso de redes sociales en España. Por primera vez desde que se recaban datos, Instagram ha perdido usuarios frente al ejercicio anterior. En Córdoba, el año pasado Instagram se convirtió en la red social con más followers de la provincia. En 2022 ha perdido frente a Facebook, que cae pero no tanto.

El informe, elaborado por el departamento de investigación de la agencia de marketing digital, analiza el comportamiento de los usuarios de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y TikTok en España, para ponerlo en contraposición con la actividad generada en las 50 ciudades más pobladas del país.

En la ciudad de Córdoba, la red social con más seguidores es Facebook, que recupera su trono. En total, el informe señala que en la provincia hay 172.600 usuarios activos de esta red social. Son menos que el año anterior, cuando Facebook cerró con 175.300 activos. Eso sí, son casi 100.000 menos que hace dos años, cuando se alcanzó el máximo, según The Social Familiy.

Instagram ha perdido el primer puesto, aunque por poco. Esta red social, que también es propiedad de Mark Zuckerberg, tiene 166.200 usuarios activos en la ciudad de Córdoba. El año pasado eran 210.000 los activos. Instagram ha perdido prácticamente una cuarta parte de su músculo en la ciudad de Córdoba. No es la única capital española donde ha ocurrido. Por lo general, son las del sur donde más se repite este fenómeno, según el documento.

En cuanto a Twitter, sigue siendo una red social residual. En Córdoba hay 22.393 cuentas, de las que se considera que usuarios activos son solo 4.238. De todos estos habría 32 verificados. Son unos 5.000 usuarios menos que el año anterior, según el informe.

Por último, se anota también una gran presencia de la red social del trabajo por excelencia, Linkedin. En este caso se constata la presencia de 120.000 cuentas activas. Son 30.000 menos que el año anterior, lo que también certifica un paso atrás. En esta ocasión no hay datos de usuarios de TikTok por Córdoba, pero sí a nivel nacional.

TikTok se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del ecosistema social: su capacidad de viralización, unido al hype que ha generado la posicionan como la sexta red social por número de usuarios registrados, con más de mil millones.

Como no podía ser menos, en España tampoco se ha quedado atrás y el número de usuarios mayores de 18 años es de 18,84 millones, si bien podría llegar hasta los 22,1 con los menores de edad.

En cuanto al género, el 56,96% de los perfiles son mujeres, mientras que el 43,04% se consideran varones. Por último, resulta oportuno hacer alusión a aquellos temas que más interesan a sus consumidores en nuestro país: ‘Noticias y entretenimiento’, ‘Servicios Personales’ y ‘Belleza y cuidado personal.’

Por primera vez desde que se realiza el informe, Instagram ha caído en el acumulado interanual descendido en un 0,83%. Y entre las 50 ciudades más pobladas de España, Granada, Barcelona y Valencia son las urbes donde mayor representación alcanza. En el polo opuesto se encuentran Hospitalet de Llobregat, Leganés y Alcorcón.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!