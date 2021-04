PSOE, IU y Podemos muestran su apoyo a las limpiadoras del Hospital Reina Sofía

Las limpiadoras del Hospital Reina Sofía han vuelto a concentrarse este miércoles, como vienen haciendo tres veces por semana desde el pasado 15 de marzo, para reclamar "un salario digno", contando en esta ocasión con el apoyo presencial de cargos públicos y orgánicos de PSOE, IU y Podemos, junto a la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego.

En concreto, según ha informado el referido sindicato, a la concentración de este miércoles se han sumado los parlamentarios andaluces por Córdoba del PSOE y de Adelante Andalucía, Juan Pablo Durán y Ana Naranjo, respectivamente, junto el secretario de Organización de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, y la portavoz de Podemos en Córdoba, Cristina Pedrajas.

Con ésta han sido ya ocho las jornadas de movilización, en sesiones de mañana y tarde, en las que las limpiadoras han exigido que "los pluses de nocturnidad y festivos se paguen fuera de su salario, que actualmente equivale al SMI, es decir, 950 euros mensuales", pues este hecho, según señalan las limpiadoras, "genera agravios comparativos" entre las trabajadoras, puesto que todas ganan el mismo salario, independientemente de si trabajan o no por la noche o en sábados y festivos.

Reunión con dirección

Tras la concentración, una representación de CCOO conformada por Marina Borrego; el secretario general del Sindicato de Construcción y Servicios, Antonio Salazar; la responsable del sector de limpieza del sindicato, Dolores Mármol, y la responsable de CCOO en la UTE concesionaria del servicio de limpieza del Reina Sofía, Maribel González, se han reunido con la directora gerente del hospital, Valle García, que ha estado acompañada por el director de Servicios Generales del complejo hospitalario, José Luis Gómez de Hita.

En dicha reunión los representantes sindicales trasladaron a los directivos del Reina Sofía la situación de las limpiadoras y les recordaron que el hospital, como contratista, es responsable subsidiario y debe garantizar el cumplimiento de la normativa y del pliego de la concesión. En este sentido, los dirigentes sindicales han reclamado al hospital que medie con la UTE concesionaria del servicio, "para regularizar esta situación injusta".

Por su parte, la representante de CCOO en la UTE y presidenta del comité de empresa, Maribel González, ha lamentado que la empresa no haya querido sentarse a negociar aún, y ha avisado que "las movilizaciones no van a acabar". De hecho, si la empresa no acepta sentarse a negociar en los próximos días, las trabajadoras estudiarán nuevas medidas de presión para después de Semana Santa.